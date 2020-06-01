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В Москве задержали банду, вымогавшую деньги у таксистов
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РИА Новости

В Москве задержали банду, вымогавшую деньги у таксистов

16:25 01.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали участников группировки, подозреваемых в вымогательстве денег у таксистов в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД России и Главного управления уголовного розыска МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в вымогательстве денежных средств у водителей такси на территории привокзальных площадей Казанского вокзала города Москвы", - сказала Волк.
По ее словам, члены банды под угрозой применения насилия и повреждения автомобилей требовали у таксистов ежемесячную денежную выплату за возможность работать на территории площадей, примыкающих к Казанскому вокзалу.
"Они устанавливали таксу поборов в зависимости от марки автомашины: от 7 тысяч до 30 тысяч рублей в месяц. Тех, кто не соглашался, подозреваемые силой вывозили за город и, угрожая оружием, добивались своего", - уточнила Волк.
Сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство, совершенное организованной группой".
В ходе обысков у фигурантов изъяты оружие и боеприпасы, деньги. Все фигуранты помещены под стражу.
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