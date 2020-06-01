В Москве задержали банду, вымогавшую деньги у таксистов

"Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД России и Главного управления уголовного розыска МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в вымогательстве денежных средств у водителей такси на территории привокзальных площадей Казанского вокзала города Москвы", - сказала Волк.

По ее словам, члены банды под угрозой применения насилия и повреждения автомобилей требовали у таксистов ежемесячную денежную выплату за возможность работать на территории площадей, примыкающих к Казанскому вокзалу.

"Они устанавливали таксу поборов в зависимости от марки автомашины: от 7 тысяч до 30 тысяч рублей в месяц. Тех, кто не соглашался, подозреваемые силой вывозили за город и, угрожая оружием, добивались своего", - уточнила Волк.