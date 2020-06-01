В Коми защита обжаловала меру пресечения экс-главе Инты

"В Верховный суд Коми поступила апелляционная жалоба адвоката подозреваемой Титовец на постановление Интинского городского суда о избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий. Рассмотрение жалобы назначено на 4 июля", - сообщили журналистам в пресс-службе Верховного суда Коми.