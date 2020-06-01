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2020-06-01T16:17
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В Коми защита обжаловала меру пресечения экс-главе Инты
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РИА Новости

В Коми защита обжаловала меру пресечения экс-главе Инты

16:16 01.06.2020 (обновлено: 16:17 01.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня - РИА Новости. Защита экс-главы города Инта Ларисы Титовец, которую подозревают в завышении цены по госконтракту на установку детской площадки, обжалует избранную городским судом меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в пресс-службе Верховного суда Коми.
"В Верховный суд Коми поступила апелляционная жалоба адвоката подозреваемой Титовец на постановление Интинского городского суда о избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий. Рассмотрение жалобы назначено на 4 июля", - сообщили журналистам в пресс-службе Верховного суда Коми.
Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении главы администрации Инты из-за завышенного контракта на установку детской площадки. По данным следствия, в 2019 году в рамках региональной госпрограммы "Современная городская среда на территории республики Коми", которая финансируется за счет бюджетов различных уровней, глава администрации Инты в нарушение законодательства заключила контракт на установку детской игровой площадки в парке культуры и отдыха: начальная цена была завышена, а поставщик определен заранее. Ущерб, по данным СУСК РФ по Коми, оценивается не менее 2,4 миллиона рублей. Ведомство уточняет, что до сих пор "игровая площадка не смонтирована и не используется по прямому назначению".
Городской суд Инты запретил Титовец определенные действия - выход на улицу в определенные часы, общение с определенными людьми, посещение администрации города, пользоваться телефоном и интернетом. Мера избрана до 29 июня 2020 года.
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