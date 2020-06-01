Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T16:08
https://ria.ru/20200601/1572301625.html
Губернатор Кентукки поручил расследовать гибель человека при протестах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572230792_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_228af231d0de0c8e9c89ad87346c4e66.jpg
РИА Новости

Губернатор Кентукки поручил расследовать гибель человека при протестах

16:07 01.06.2020 (обновлено: 16:08 01.06.2020)
251
© REUTERS / Bryan Woolston Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Кентукки
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Кентукки
© REUTERS / Bryan Woolston
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Кентукки Энди Бишар распорядился провести независимое расследование гибели человека в ходе разгона протестов в городе Луисвилл, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, говорится в заявлении, опубликованном на странице губернатора в Twitter.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник представители местной полиции и Национальной гвардии начали разгонять большую толпу людей, собравшихся на парковке одного из магазинов. Как заявил глава местной полиции Стивен Конрад, на месте по представителям правоохранительных органов был открыт огонь, они открыли ответный огонь. В результате происшествия погиб один человек.
"Во время разгона толпы по сотрудникам полицейского управления Луисвилла и Национальной гвардии Кентукки был открыт огонь. (Они) открыли ответный огонь, который привел к смерти человека. Учитывая серьезность ситуации, я поручил полиции штата Кентукки провести независимое расследование произошедшего", - говорится в заявлении губернатора.
Ранее глава полиции города Стивен Конрад заявил, что следователи допрашивают нескольких человек в связи с произошедшим.
Протестующие в Миннеаполисе
Вчера, 08:00
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
021210
Обсудить 0
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКентуккиСШАВ мире
Рекомендуем
Вид на Тауэрский мост в Лондоне
В Великобритании выступили против возвращения России в формат G7
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
В отношении мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве, возбудили дело
Бельгийская полиция
В Бельгии полиция освободила мальчика, похищенного более месяца назад
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Эксперт оценил влияние беспорядков на президентскую гонку в США
Смартфон
Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
Протестующие в Миннеаполисе
СМИ: Трамп в резкой форме обратился к губернаторам из-за протестов
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В Миннеаполисе журналисты DW попали под обстрел со стороны полицейских
Кадры смертельного задержания полицейскими Джорджа Флойда
Две судьбы, изменившие Америку: Джордж Флойд и Дерек Чавен
Такси
В Москве задержали банду, вымогавшую деньги у таксистов
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Кентукки
В Кентукки один человек погиб в ходе протестов
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
На протестах в Миннеаполисе задержали почти 500 человек
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
В Совфеде назвали пакт Молотова-Риббентропа вынужденным шагом для СССР
Президент США Дональд Трамп
Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США за сутки выявили более 20 тысяч зараженных коронавирусом
Полицейские недалеко от места собрания протестующих в Вашингтоне
В Вашингтоне продлили режим комендантского часа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
Лента новостейМолния