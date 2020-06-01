Губернатор Кентукки поручил расследовать гибель человека при протестах

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Кентукки Энди Бишар распорядился провести независимое расследование гибели человека в ходе разгона протестов в городе Луисвилл, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, говорится в заявлении, опубликованном на странице губернатора в Twitter.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник представители местной полиции и Национальной гвардии начали разгонять большую толпу людей, собравшихся на парковке одного из магазинов. Как заявил глава местной полиции Стивен Конрад, на месте по представителям правоохранительных органов был открыт огонь, они открыли ответный огонь. В результате происшествия погиб один человек.
"Во время разгона толпы по сотрудникам полицейского управления Луисвилла и Национальной гвардии Кентукки был открыт огонь. (Они) открыли ответный огонь, который привел к смерти человека. Учитывая серьезность ситуации, я поручил полиции штата Кентукки провести независимое расследование произошедшего", - говорится в заявлении губернатора.
Ранее глава полиции города Стивен Конрад заявил, что следователи допрашивают нескольких человек в связи с произошедшим.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.