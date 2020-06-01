ПЕРМЬ, 1 июн - РИА Новости. Аэропорт Перми вернулся к круглосуточному режиму работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэровокзала.
Аэропорт перестал принимать и отправлять самолеты в ночное время с 10 апреля. Сначала сокращенный режим работы вводили до 1 мая, позднее продлили до начала июня. График обслуживания был изменен из-за ситуации с коронавирусом и уменьшения количества международных и внутренних авиарейсов.
"Аэропорт Перми с 1 июня 2020 года возобновляет круглосуточный режим работы. Воздушная гавань продолжит принимать гостей в соответствии с актуальным расписанием", - сказал собеседник агентства.
Представитель аэропорта добавил, что из-за эпидобстановки пассажиры с повышенной температурой тела на рейсы не допускаются. Также все посетители терминала должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1782 человек, выздоровели 943 пациента, 59 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,4 тысячи пермяков.
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