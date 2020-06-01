Аэропорт Перми вернулся к круглосуточному режиму работы

"Аэропорт Перми с 1 июня 2020 года возобновляет круглосуточный режим работы. Воздушная гавань продолжит принимать гостей в соответствии с актуальным расписанием", - сказал собеседник агентства.

Представитель аэропорта добавил, что из-за эпидобстановки пассажиры с повышенной температурой тела на рейсы не допускаются. Также все посетители терминала должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.