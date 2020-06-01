В Ингушетии неизвестный совершил убийство из кровной мести

НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают неизвестного, который утром в понедельник застрелил из автомата на трассе "Кавказ" местного жителя, по предварительным данным, из кровной мести, сообщает региональное МВД.
"Вблизи села Яндаре Назрановского района Ингушетии на федеральной автодороге "Кавказ" злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия по местному жителю, находившемуся за рулем легкового автомобиля. От полученных ран потерпевший скончался", - говорится в сообщении.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
"По предварительным данным, мотивом совершения преступления может являться кровная месть со стороны представителей религиозной секты", - подчеркивает МВД.