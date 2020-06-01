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Религия и мировоззрение
2020-06-01T15:55
https://ria.ru/20200601/1572300691.html
В РПЦ поддержали идею ограничить продажу абортивных препаратов в аптеках
https://cdn25.img.ria.ru/images/155260/00/1552600008_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8cfb305cb067efe5dcc437060cb60260.jpg
РИА Новости

В РПЦ поддержали идею ограничить продажу абортивных препаратов в аптеках

15:54 01.06.2020 (обновлено: 15:55 01.06.2020)
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© AP Photo / Lee Jin-manДемонстрант, выступающий против абортов, во время митинга у здания Конституционного суда в Сеуле, Южная Корея. 11 апреля 2019
Демонстрант, выступающий против абортов, во время митинга у здания Конституционного суда в Сеуле, Южная Корея. 11 апреля 2019
© AP Photo / Lee Jin-man
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Инициатива уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой ограничить продажу в аптеках лекарственных препаратов для абортов "очень правильная", считает пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
Ранее Кузнецова в ежегодном докладе заявила, что система защиты права ребенка на жизнь, а также от насилия нуждается в дополнительных законодательных мерах. В их числе она назвала ограничение продажи в аптеках лекарственных препаратов для абортов, а также изменение системы финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов.
"Очень правильные предложения Анны Кузнецовой. Но это только часть широкого пакета мер. За этими мерами стоят миллионы людей. По примеру западных стран (и той же Германии) в России необходимо ввести на уровне федерального закона обязательное доабортное консультирование психолога или социального работника", - написал в своем Telegram Рулинский.
По его словам, доабортное консультирование дает "очень хорошие результаты". "За последние 5,5 лет работы нашей программы "Спаси жизнь", благодаря психологическому консультированию и помощи, от аборта было спасено более 12,5 тысяч детских жизней. Это ежедневная работа 178 специалистов в 136 лечебно-профилактических учреждениях 36 субъектов РФ", - пояснил Рулинский.
Также он призвал "активнее информировать о работающих центрах помощи женщинам". "Только за последние семь лет при участии Церкви было открыто 74 новых приюта для женщин. Сегодня также работают 209 наших центров гуманитарной помощи - от Калининграда до Петропавловска-Камчатского", - подытожил пресс-секретарь.
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