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В ОБСЕ призвали власти США обеспечить безопасность журналистов
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РИА Новости

В ОБСЕ призвали власти США обеспечить безопасность журналистов

15:51 01.06.2020 (обновлено: 16:30 01.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник полиции задерживает участницу протеста в Миннеаполисе
Сотрудник полиции задерживает участницу протеста в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник полиции задерживает участницу протеста в Миннеаполисе. Архивное фото
ВЕНА, 1 июн - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в понедельник призвал власти США обеспечить безопасную работу журналистов, освещающих протесты, во время которых в том числе пострадал корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев.
"Я глубоко обеспокоен количеством инцидентов и атак со стороны полиции и демонстрантов на журналистов, освещающих протесты в США в последние дни. Многие из этих инцидентов включали аресты и применение силы со стороны полиции, в том числе резиновые пули, перечные пули, слезоточивый газ и перечный спрей, а также акты насилия со стороны протестующих. Я призываю власти проявлять сдержанность и гарантировать, что журналисты могут работать в безопасности, освещая протесты. Роль свободной прессы необходимо сохранять во все времена, и журналисты должны быть в состоянии свободно передавать информацию, не опасаясь насилия, задержания или запугивания", - цитирует Дезира пресс-служба организации.
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Ниже приводится список пострадавших в эти дни журналистов, среди них - корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев.
Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
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