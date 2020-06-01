В ОБСЕ призвали власти США обеспечить безопасность журналистов

"Я глубоко обеспокоен количеством инцидентов и атак со стороны полиции и демонстрантов на журналистов, освещающих протесты в США в последние дни. Многие из этих инцидентов включали аресты и применение силы со стороны полиции, в том числе резиновые пули, перечные пули, слезоточивый газ и перечный спрей, а также акты насилия со стороны протестующих. Я призываю власти проявлять сдержанность и гарантировать, что журналисты могут работать в безопасности, освещая протесты. Роль свободной прессы необходимо сохранять во все времена, и журналисты должны быть в состоянии свободно передавать информацию, не опасаясь насилия, задержания или запугивания", - цитирует Дезира пресс-служба организации.