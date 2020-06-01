Мишустин пожелал Пашиняну и его семье выздоровления от коронавируса

Пашинян заявил о выявлении у него и членов его семьи коронавируса в понедельник утром. По словам премьера, никаких симптомов ни у него, ни у членов семьи нет.

"С обеспокоенностью узнал о том, что у вас и ваших близких диагностирована новая коронавирусная инфекция. Прежде всего, искренне желаю скорейшего выздоровления вам и вашей семье. На собственном опыте знаю, насколько важно в этой ситуации строго соблюдать предписания врачей", - говорится в телеграмме.

"Убежден, что вы успешно справитесь с коронавирусом и в ближайшее время вернетесь к активной государственной деятельности. Буду рад продолжить наше конструктивное взаимодействие как по двусторонней повестке дня, так и в рамках межгосударственных объединений с участием России и Армении. Прошу вас, уважаемый Никол Воваевич, передать пожелания доброго здоровья вашим близким и всем гражданам Армении, борющимся с коронавирусной инфекцией", - добавляется в телеграмме.