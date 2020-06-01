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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T15:59
https://ria.ru/20200601/1572300171.html
Мишустин пожелал Пашиняну и его семье выздоровления от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572293379_0:151:3072:1879_1036x0_80_0_0_5070ed1ed7ad740a77e7e7e6da15dfa2.jpg
РИА Новости

Мишустин пожелал Пашиняну и его семье выздоровления от коронавируса

15:48 01.06.2020 (обновлено: 15:59 01.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в телеграмме пожелал премьеру Армении Николу Пашиняну и его семье выздоровления от коронавируса, отметив, что на собственном опыте знает, насколько важно строго соблюдать предписания врачей, сообщает пресс-служба российского кабмина.
Пашинян заявил о выявлении у него и членов его семьи коронавируса в понедельник утром. По словам премьера, никаких симптомов ни у него, ни у членов семьи нет.
"С обеспокоенностью узнал о том, что у вас и ваших близких диагностирована новая коронавирусная инфекция. Прежде всего, искренне желаю скорейшего выздоровления вам и вашей семье. На собственном опыте знаю, насколько важно в этой ситуации строго соблюдать предписания врачей", - говорится в телеграмме.
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Мишустин также отметил необходимость расширения практического сотрудничества России и Армении в борьбе с COVID-19 и эффективной реализации решений, принятых в рамках ЕАЭС и СНГ.
"Убежден, что вы успешно справитесь с коронавирусом и в ближайшее время вернетесь к активной государственной деятельности. Буду рад продолжить наше конструктивное взаимодействие как по двусторонней повестке дня, так и в рамках межгосударственных объединений с участием России и Армении. Прошу вас, уважаемый Никол Воваевич, передать пожелания доброго здоровья вашим близким и всем гражданам Армении, борющимся с коронавирусной инфекцией", - добавляется в телеграмме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Никол ПашинянЕвразийский экономический союзСНГАрменияМихаил МишустинОбщество
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