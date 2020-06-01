В ЛНР сняли ряд ограничений по коронавирусу

С 13 мая в ЛНР возобновили работу рынки, предприятия оптовой торговли, объекты торговли непродовольственной группой товаров, салоны красоты, дошкольные образовательные учреждения, возобновилась работа общественного транспорта. Однако ряд ограничительных мер на территории всей республики продолжал действовать.

"На состоявшемся ранее заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при правительстве Луганской народной республики было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР некоторых ограничительных мер, введенных ранее в связи с COVID-19", - сообщили в пресс-службе правительства.