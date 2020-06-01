Исследование проблем семьи войдет в список тем на получение грантов

Один из участников встречи рассказал главе государства о том, что возглавляет социологическую лабораторию, которая занимается исследованием проблем семьи. Он отметил, что лаборатория получила грант на проведение социальной работы, но получить грант на исследование семьи очень трудно, так как таких программ нет.

"Что касается работы вашей лаборатории, то конечно, было бы любопытно и полезно нам ознакомиться с результатом вашей работы, тем более что грант вы наш получили. Поэтому я очень рассчитываю, что вы Анне Юрьевне передадите эти материалы, так что можно было бы использовать это в практической работе правительства, различных министерств, ведомств, которые имеют к этому прямое отношение", - отметил президент.