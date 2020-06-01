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Исследование проблем семьи войдет в список тем на получение грантов
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РИА Новости

Исследование проблем семьи войдет в список тем на получение грантов

15:17 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Исследование проблем семьи должно войти в список тем на получение грантов, считает президент РФ Владимир Путин.
"Ну а что касается самой темы, исследования семьи, поскольку ее нет в перечне тем, на которые выдаются гранты, ну конечно, мы это поправим. Это правильно, это нужно сделать, и востребовано будет абсолютно", - сказал он на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и семьями, награжденными ордером "Родительской славы", в режиме видеоконференции.
Один из участников встречи рассказал главе государства о том, что возглавляет социологическую лабораторию, которая занимается исследованием проблем семьи. Он отметил, что лаборатория получила грант на проведение социальной работы, но получить грант на исследование семьи очень трудно, так как таких программ нет.
"Что касается работы вашей лаборатории, то конечно, было бы любопытно и полезно нам ознакомиться с результатом вашей работы, тем более что грант вы наш получили. Поэтому я очень рассчитываю, что вы Анне Юрьевне передадите эти материалы, так что можно было бы использовать это в практической работе правительства, различных министерств, ведомств, которые имеют к этому прямое отношение", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин
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