Россия готова зафиксировать с НАТО правила сближения самолетов и кораблей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия готова зафиксировать совместные с НАТО правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, порядок взаимодействия экипажей, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств готовы зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей", - сказал Рудской.