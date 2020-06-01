Россия готова зафиксировать с НАТО правила сближения самолетов и кораблей

"В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств готовы зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей", - сказал Рудской.