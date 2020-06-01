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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-06-01T15:07
https://ria.ru/20200601/1572296741.html
Почти 6500 ямальских детей получили коробки "Малышу Ямала"
https://cdn21.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_494:979:2394:2048_1036x0_80_0_0_bf0438751b61df5f1defe789193d2867.jpg
РИА Новости

Почти 6500 ямальских детей получили коробки "Малышу Ямала"

15:07 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Почти 6500 детей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за год получили коробки "Малышу Ямала", сообщает в понедельник пресс-служба губернатора.
"Подарочные коробки для новорожденных "Малышу Ямала" в регионе начали вручать по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова ровно год назад. За 12 месяцев почти 6500 детей уже успели получить подарок от округа", - говорится в сообщении.
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Пресс-служба уточняет, что жители принимали активное участие при выборе "начинки" коробки: советовали самые нужные и качественные вещи и предметы - то, что необходимо малышу в первые месяцы жизни.
"Эта добрая акция стартовала ровно год назад и стала нашей хорошей традицией. За это время 6500 малышей получили приданое. В течение года мы меняли состав подарка в соответствии с пожеланиями мам. Обещал, что при необходимости готовы и впредь что-то добавлять. Ждем предложений ямальцев. Обязательно будем вручение таких подарков продолжать", – написал глава региона на своих страницах в соцсетях.
Власти отмечают, что сама коробка за год изменилась в лучшую сторону. Изначально в ней было 44 предмета, сейчас – 47. Набор дополнили термометром для воды и органайзером для документов, матрас стал ортопедическим, а зимний комбинезон заменили на более теплый. Вся нательная одежда изначально была из хлопка, а сейчас из интерлока – материала, обладающего улучшенными качествами.
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В 2020 году будет расширен перечень производителей детских товаров, входящих в комплект, таких как бутылочка, подгузники, влажные салфетки, ватные диски и палочки, электронный термометр для тела.
В этом году порядок выдачи подарка упростился. Сейчас получить его могут все ямальские новорожденные, независимо от наличия местной прописки у родителей. Единственным обязательным условием является государственная регистрация рождения ребенка органами ЗАГС на территории автономного округа, сообщает пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Общество
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