Почти 6500 ямальских детей получили коробки "Малышу Ямала"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Почти 6500 детей в Почти 6500 детей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за год получили коробки "Малышу Ямала", сообщает в понедельник пресс-служба губернатора.

"Подарочные коробки для новорожденных "Малышу Ямала" в регионе начали вручать по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова ровно год назад. За 12 месяцев почти 6500 детей уже успели получить подарок от округа", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что жители принимали активное участие при выборе "начинки" коробки: советовали самые нужные и качественные вещи и предметы - то, что необходимо малышу в первые месяцы жизни.

"Эта добрая акция стартовала ровно год назад и стала нашей хорошей традицией. За это время 6500 малышей получили приданое. В течение года мы меняли состав подарка в соответствии с пожеланиями мам. Обещал, что при необходимости готовы и впредь что-то добавлять. Ждем предложений ямальцев. Обязательно будем вручение таких подарков продолжать", – написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Власти отмечают, что сама коробка за год изменилась в лучшую сторону. Изначально в ней было 44 предмета, сейчас – 47. Набор дополнили термометром для воды и органайзером для документов, матрас стал ортопедическим, а зимний комбинезон заменили на более теплый. Вся нательная одежда изначально была из хлопка, а сейчас из интерлока – материала, обладающего улучшенными качествами.

В 2020 году будет расширен перечень производителей детских товаров, входящих в комплект, таких как бутылочка, подгузники, влажные салфетки, ватные диски и палочки, электронный термометр для тела.