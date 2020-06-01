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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-06-01T15:06
https://ria.ru/20200601/1572296575.html
Оренбуржцы высказали пожелания по формированию комфортной среды
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/89105/86/891058611_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_82b38790f7c6501fd87e0987a92f182b.jpg
РИА Новости

Оренбуржцы высказали пожелания по формированию комфортной среды

15:05 01.06.2020 (обновлено: 15:06 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГород Оренбург
Город Оренбург
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Состояние дорог, ливневой канализации, заброшенные здания и реклама в историческом центре Оренбурга, по мнению жителей области являются главными проблемами, которые должен решить региональный проект "Формирование комфортной городской среды", отметили эксперты во время заседания межведомственной комиссии Оренбургской области, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"С помощью анализа постов, размещенных жителями Оренбуржья в социльных сетях, эксперты сформировали перечень вызовов для успешной реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", среди которых состояние дорог, ливневой канализации, заброшенные здания и реклама в историческом центре", - говорится в сообщении.
Эксперты столичной компании ATLAS провели работу по анализу комфорта городской среды в регионе совместно с департаментом архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области и Центром развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
В своем анализе специалисты определили точки притяжения, которыми нужно заниматься в первую очередь, и разбили стратегические задачи по группам: транспортная инфраструктура, застройка, "зелёный каркас" территории, туристический потенциал.
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"Этот документ – первый шаг в масштабной работе, которую предстоит проделать совместно с муниципалитетом. Для меня принципиально важен ее итог: благоустроенный, сохраненный для жителей исторический центр Оренбурга", – сказал на заседании глава региона Денис Паслер.
Проанализировав международный опыт, эксперты выделили целый список успешных практик, которые в будущем может перенять Оренбург в развитии исторического центра: от постепенного продвижения концепции закрытого от машин исторического ядра города до создания новых точек притяжения, связанных с культурным досугом, и партнёрства с горожанами и частными организациями, которые готовы реализовывать свои проекты обновления среды.
"Особенно важно продолжать работу с представителями бизнес-сообщества, которые берут на себя ответственность за восстановление и сохранение исторических зданий. Здесь нужна активная работа муниципальных властей: в городе есть люди, готовые взять на себя обязательства и вложить свои средства, чтобы брошенные исторические здания в центре города выглядели достойно", – подчеркнул губернатор.
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