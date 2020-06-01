Оренбуржцы высказали пожелания по формированию комфортной среды

ОРЕНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Состояние дорог, ливневой канализации, заброшенные здания и реклама в историческом центре Оренбурга, по мнению жителей области являются главными проблемами, которые должен решить региональный проект "Формирование комфортной городской среды", отметили эксперты во время заседания межведомственной комиссии . Состояние дорог, ливневой канализации, заброшенные здания и реклама в историческом центре Оренбурга, по мнению жителей области являются главными проблемами, которые должен решить региональный проект "Формирование комфортной городской среды", отметили эксперты во время заседания межведомственной комиссии Оренбургской области , говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"С помощью анализа постов, размещенных жителями Оренбуржья в социльных сетях, эксперты сформировали перечень вызовов для успешной реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", среди которых состояние дорог, ливневой канализации, заброшенные здания и реклама в историческом центре", - говорится в сообщении.

Эксперты столичной компании ATLAS провели работу по анализу комфорта городской среды в регионе совместно с департаментом архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области и Центром развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

В своем анализе специалисты определили точки притяжения, которыми нужно заниматься в первую очередь, и разбили стратегические задачи по группам: транспортная инфраструктура, застройка, "зелёный каркас" территории, туристический потенциал.

"Этот документ – первый шаг в масштабной работе, которую предстоит проделать совместно с муниципалитетом. Для меня принципиально важен ее итог: благоустроенный, сохраненный для жителей исторический центр Оренбурга", – сказал на заседании глава региона Денис Паслер

Проанализировав международный опыт, эксперты выделили целый список успешных практик, которые в будущем может перенять Оренбург в развитии исторического центра: от постепенного продвижения концепции закрытого от машин исторического ядра города до создания новых точек притяжения, связанных с культурным досугом, и партнёрства с горожанами и частными организациями, которые готовы реализовывать свои проекты обновления среды.