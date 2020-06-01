Россия не будет проводить крупных учений у границ стран НАТО в 2020 году

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия продолжит курс на деэскалацию ситуации в Европе, не будет в 2020 году проводить крупных учений вблизи границ стран НАТО, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе. В текущем году Вооруженными Силами не предусматривается проведение крупных учений вблизи границ стран – членов НАТО", - сказал он.
Рудской добавил, что Россия перенесет вглубь страны масштабные действия в рамках учений "Кавказ-2020".
Он также подчеркнул, что РФ готова к корректировке районов учений на паритетной с НАТО основе.