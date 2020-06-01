Посол отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Италии

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Ситуация с распространением Ситуация с распространением COVID-19 Италии значительно улучшилась, итальянцы проявили дисциплинированность, заявил посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано.

"В Италии в целом улучшилась ситуация с коронавирусом, эпидемия практически исчезла. Остается Ломбардия , самый пострадавший регион, там еще заражения есть, но в целом ситуация сильно улучшилась", - рассказал Терраччано в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что в отсутствие вакцины социальная дистанция остается единственным методом сдерживания эпидемии, который строго применяется в Италии.

"Всех положительно удивила дисциплинированность итальянцев, их способность приспособиться к этой ситуации. Сейчас нужно снимать запреты, так как нужно подумать и об экономике. Когда эпидемия находится под контролем, уже можно ослаблять меры", - добавил дипломат.

С 18 мая в Италии открылись магазины розничной торговли, рестораны и бары, а также парикмахерские. Разрешено передвижение в границах одного региона без подтверждающих необходимость поездки документов. В понедельник в стране заработали бассейны и тренажерные залы. Как ожидается, с 3 июня Италия восстановит режим свободного перемещения как по территории страны, так и с другими европейскими государствами.

По последним данным, в Италии были зафиксированы более 233 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, 157 тысяч больных выздоровели, общее число жертв составило 33 415 человек.