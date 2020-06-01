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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:31
https://ria.ru/20200601/1572289194.html
Посол отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Италии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/48/1555334851_0:303:2899:1934_1036x0_80_0_0_2deb9db61d9b66fe32a4c5aa824b2eda.jpg
РИА Новости

Посол отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Италии

13:31 01.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Ситуация с распространением COVID-19 в Италии значительно улучшилась, итальянцы проявили дисциплинированность, заявил посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано.
"В Италии в целом улучшилась ситуация с коронавирусом, эпидемия практически исчезла. Остается Ломбардия, самый пострадавший регион, там еще заражения есть, но в целом ситуация сильно улучшилась", - рассказал Терраччано в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА "Россия сегодня".
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Он отметил, что в отсутствие вакцины социальная дистанция остается единственным методом сдерживания эпидемии, который строго применяется в Италии.
"Всех положительно удивила дисциплинированность итальянцев, их способность приспособиться к этой ситуации. Сейчас нужно снимать запреты, так как нужно подумать и об экономике. Когда эпидемия находится под контролем, уже можно ослаблять меры", - добавил дипломат.
С 18 мая в Италии открылись магазины розничной торговли, рестораны и бары, а также парикмахерские. Разрешено передвижение в границах одного региона без подтверждающих необходимость поездки документов. В понедельник в стране заработали бассейны и тренажерные залы. Как ожидается, с 3 июня Италия восстановит режим свободного перемещения как по территории страны, так и с другими европейскими государствами.
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По последним данным, в Италии были зафиксированы более 233 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, 157 тысяч больных выздоровели, общее число жертв составило 33 415 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛомбардияИталияВ мире
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