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2020-06-01T13:36
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Путин провел телефонный разговор с премьером Армении
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РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с премьером Армении

13:30 01.06.2020 (обновлено: 13:36 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса премьер-министру Армении Николу Пашиняну и его семье, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России поздравил премьер-министра Армении с днем рождения, высказал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления от коронавируса ему и его семье. Со своей стороны премьер-министр Армении поблагодарил за поздравление и добрые пожелания, а также за оказываемую Россией помощь в борьбе с пандемией", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РоссияВладимир ПутинАрменияВ мире
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