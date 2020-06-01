Путин провел телефонный разговор с премьером Армении

"Президент России поздравил премьер-министра Армении с днем рождения, высказал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления от коронавируса ему и его семье. Со своей стороны премьер-министр Армении поблагодарил за поздравление и добрые пожелания, а также за оказываемую Россией помощь в борьбе с пандемией", - говорится в сообщении.