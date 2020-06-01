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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T15:29
https://ria.ru/20200601/1572288604.html
Назван самый эффективный тип перчаток для защиты от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571737599_0:0:3264:1836_1036x0_80_0_0_502b412bf2bfbed6a170528d53384e29.jpg
РИА Новости

Назван самый эффективный тип перчаток для защиты от COVID-19

13:24 01.06.2020 (обновлено: 15:29 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач надевает костюм в "зеленой зоне" перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами в УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач надевает костюм в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами в УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал радиостанции "Говорит Москва", какие перчатки обеспечат наиболее эффективную защиту от коронавируса.
Профессор заметил, что для этих целей можно использовать и кожаные, и резиновые, и матерчатые строительные перчатки, однако лучше всего подойдут первые два вида — они плотные и непроницаемые.
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
31 мая, 19:47Распространение нового коронавируса
Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса
По его словам, после посещения общественных мест перчатки необходимо дезинфицировать.
После возвращения домой их не обязательно выбрасывать, добавил вирусолог. Резиновые перчатки можно прокипятить, а изделия из других материалов — повторно обработать антисептиками.
Всего с начала эпидемии в России COVID-19 диагностировали у 414 878 человек, из них 4855 скончались, свыше 175 тысяч вылечились. В мире, по данным ВОЗ, заболели как минимум 5,9 миллиона человек, почти 367 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНИИ им. ГамалеиЗдоровьеЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
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