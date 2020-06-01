Назван самый эффективный тип перчаток для защиты от COVID-19

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал радиостанции "Говорит Москва", какие перчатки обеспечат наиболее эффективную защиту от коронавируса.
Профессор заметил, что для этих целей можно использовать и кожаные, и резиновые, и матерчатые строительные перчатки, однако лучше всего подойдут первые два вида — они плотные и непроницаемые.
По его словам, после посещения общественных мест перчатки необходимо дезинфицировать.
После возвращения домой их не обязательно выбрасывать, добавил вирусолог. Резиновые перчатки можно прокипятить, а изделия из других материалов — повторно обработать антисептиками.
Всего с начала эпидемии в России COVID-19 диагностировали у 414 878 человек, из них 4855 скончались, свыше 175 тысяч вылечились. В мире, по данным ВОЗ, заболели как минимум 5,9 миллиона человек, почти 367 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.