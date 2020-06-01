В Польше оценили возможность возобновления работы школ

ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Польские школьники не вернутся в школы до сентября, заявил министр национального образования Польские школьники не вернутся в школы до сентября, заявил министр национального образования Польши Дариуш Пионтковский на пресс-конференции в пятницу в Варшаве

С конца мирта текущего года в связи с распространением коронавируса польские школьники учатся удаленно.

"К сожалению, мы остаемся в режиме эпидемии", - сказал Пионтковский.

По его словам, "физически полные классы уже не вернутся в школы до каникул".

"Мы надеемся, что это будет возможно с сентября текущего года", - добавил министр.

Он отметил, что пока возможны лишь консультации и дидактические занятия с небольшими группами учеников.

По последним данным, число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше приблизилось к 24 тысячам, число летальных случаев составило 1 065.