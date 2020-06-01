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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:24
https://ria.ru/20200601/1572288558.html
В Польше оценили возможность возобновления работы школ
https://cdn21.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_0:103:2000:1228_1036x0_80_0_0_4394b0fc43a0a29b1816d4a8497ca3bd.jpg
РИА Новости

В Польше оценили возможность возобновления работы школ

13:24 01.06.2020
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© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы
© Depositphotos / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Польские школьники не вернутся в школы до сентября, заявил министр национального образования Польши Дариуш Пионтковский на пресс-конференции в пятницу в Варшаве.
С конца мирта текущего года в связи с распространением коронавируса польские школьники учатся удаленно.
"К сожалению, мы остаемся в режиме эпидемии", - сказал Пионтковский.
По его словам, "физически полные классы уже не вернутся в школы до каникул".
"Мы надеемся, что это будет возможно с сентября текущего года", - добавил министр.
Он отметил, что пока возможны лишь консультации и дидактические занятия с небольшими группами учеников.
По последним данным, число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше приблизилось к 24 тысячам, число летальных случаев составило 1 065.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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