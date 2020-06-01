В Польше оценили возможность возобновления работы школ

С конца мирта текущего года в связи с распространением коронавируса польские школьники учатся удаленно.
"К сожалению, мы остаемся в режиме эпидемии", - сказал Пионтковский.
По его словам, "физически полные классы уже не вернутся в школы до каникул".
"Мы надеемся, что это будет возможно с сентября текущего года", - добавил министр.
Он отметил, что пока возможны лишь консультации и дидактические занятия с небольшими группами учеников.
По последним данным, число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше приблизилось к 24 тысячам, число летальных случаев составило 1 065.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.