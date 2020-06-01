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Лукашенко рассказал о свободе слова на президентских выборах в Белоруссии
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РИА Новости

Лукашенко рассказал о свободе слова на президентских выборах в Белоруссии

13:20 01.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания . Архивное фото
МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в республике в период президентских выборов никому не будут "закрывать рот", однако силовые структуры не допустят нарушений закона.
Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Лукашенко в понедельник провел встречу с председателем КГБ Валерием Вакульчиком. Глава республики акцентировал внимание на том, что в ходе политической кампании никто не мешает людям открыто высказывать свою точку зрения, но нужно соблюдать рамки закона.
"Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста - определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию. По-моему, в Минске это шесть точек. Наше дело - контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске - иди дебатируй. Но комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона", - отметил Лукашенко.
По его словам, люди "должны пойти сами и дискутировать". "Хотят на кухне - пожалуйста. Но чтобы не мешали другим людям. Мы должны соблюсти порядок… Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами: люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась. Вот этого мы допустить не должны. И я этого не допущу… Я уже военным говорил: один буду против них (шаек и банд – ред.) сражаться, если надо", - заявил президент.
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При этом он обратил внимание, что в стране хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну. По словам Лукашенко, они понимают, что в этой стране жить их детям. Он отметил, что все должно быть по закону, справедливо и честно.
"Я Америку не открыл. Мы должны действовать в этом плане. И кто хочет по закону пройти этот период (избирательной кампании – ред.), мы к ним будем относиться с уважением", - заверил Лукашенко.
В настоящее время в Белоруссии проходит президентская кампания, выборы назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Накануне первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич заявил, что ситуация в Белоруссии в период политической кампании серьезно накаляется, однако ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности.
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