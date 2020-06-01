Лукашенко рассказал о свободе слова на президентских выборах в Белоруссии

По его словам, люди "должны пойти сами и дискутировать". "Хотят на кухне - пожалуйста. Но чтобы не мешали другим людям. Мы должны соблюсти порядок… Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами: люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась. Вот этого мы допустить не должны. И я этого не допущу… Я уже военным говорил: один буду против них (шаек и банд – ред.) сражаться, если надо", - заявил президент.