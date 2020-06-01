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Новости Подмосковья
2020-06-01T13:11
https://ria.ru/20200601/1572287871.html
План по благоустройству скорректировали в Подмосковье
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571675395_95:383:2955:1992_1036x0_80_0_0_c0eefd6b3532b7f934340dc607ba9da4.jpg
РИА Новости

План по благоустройству скорректировали в Подмосковье

13:11 01.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЗдание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске
Здание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 1 июн – РИА Недвижимость. Власти Московской области внесли коррективы в план благоустройства региона и общественных пространств из-за пандемии коронавируса,  сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин в ходе совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым.
В понедельник губернатор Московской области  Андрей Воробьев провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с  главами муниципальных образований.
"В связи с пандемией коронавирусной инфекции, планы по благоустройству на этот годы были скорректированы. В этом году в Подмосковье планируем благоустроить 36 общественных пространств, в том числе пять победителей конкурса Минстроя РФ 2019. В Подмосковье появится шесть новых площадей и скверов, семь набережных и зон отдыха, семь парков, четыре центра городов, а также 12 пешеходных зон и маршрутов", - доложил Хайкин.
Он добавил, что в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, в 2020 году планируется благоустроить 670 дворов.
"Не смотря на ситуацию с коронавирусом, сами темпы работ не будут снижены", - отметил Хайкин.
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