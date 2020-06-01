План по благоустройству скорректировали в Подмосковье

МОСКВА, 1 июн – РИА Недвижимость. Власти Московской области внесли коррективы в план благоустройства региона и общественных пространств из-за пандемии коронавируса, сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин в ходе совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым.
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований.
"В связи с пандемией коронавирусной инфекции, планы по благоустройству на этот годы были скорректированы. В этом году в Подмосковье планируем благоустроить 36 общественных пространств, в том числе пять победителей конкурса Минстроя РФ 2019. В Подмосковье появится шесть новых площадей и скверов, семь набережных и зон отдыха, семь парков, четыре центра городов, а также 12 пешеходных зон и маршрутов", - доложил Хайкин.
Он добавил, что в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, в 2020 году планируется благоустроить 670 дворов.
"Не смотря на ситуацию с коронавирусом, сами темпы работ не будут снижены", - отметил Хайкин.