План по благоустройству скорректировали в Подмосковье

"В связи с пандемией коронавирусной инфекции, планы по благоустройству на этот годы были скорректированы. В этом году в Подмосковье планируем благоустроить 36 общественных пространств, в том числе пять победителей конкурса Минстроя РФ 2019. В Подмосковье появится шесть новых площадей и скверов, семь набережных и зон отдыха, семь парков, четыре центра городов, а также 12 пешеходных зон и маршрутов", - доложил Хайкин.