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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T12:51
https://ria.ru/20200601/1572285846.html
В Эстонии смягчили ряд ограничений по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_239d5eea775b80eefb189a2a9ec50d5f.jpg
РИА Новости

В Эстонии смягчили ряд ограничений по коронавирусу

12:51 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 1 июн - РИА Новости. В Эстонии с 1 июня вступают в силу очередные смягчения ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, начинают работу кинотеатры, можно проводить общественные мероприятия на свежем воздухе и разрешается бескарантинный въезд в республику для жителей 24 европейских стран Шенгенской зоны, сообщила пресс-служба правительства страны.
"С 1 июня разрешены с определенными ограничениями работа кинотеатров и общественные мероприятия на свежем воздухе с числом участников до 100 человек. Мероприятия в помещениях разрешены при условии, что число участников не превышает 50% общей вместимости помещения и соблюдаются правила социального дистанцирования", - говорится в сообщении.
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С понедельника в Эстонию могут въезжать без соблюдения двухнедельного карантина в связи с пандемией граждане 24 стран Шенгенской зоны, в которых распространение коронавируса не превышает 15 человек на 100 тысяч населения. Требование двухнедельного карантина после въезда в Эстонию продолжает действовать в отношении жителей Швеции, Бельгии, Португалии, Мальты, Ирландии, Великобритании и Испании. Список стран будет меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретной стране.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно, в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗПортугалияЭстонияИспанияВ мире
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