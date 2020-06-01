В Эстонии смягчили ряд ограничений по коронавирусу

"С 1 июня разрешены с определенными ограничениями работа кинотеатров и общественные мероприятия на свежем воздухе с числом участников до 100 человек. Мероприятия в помещениях разрешены при условии, что число участников не превышает 50% общей вместимости помещения и соблюдаются правила социального дистанцирования", - говорится в сообщении.