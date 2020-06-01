В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

Состояние 58 госпитализированных оценивается как тяжелое, 57 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 30 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 259. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.