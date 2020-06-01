В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрированы два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев - 29", - говорится в сообщении.
За сутки в области выявлены 283 новых случая COVID-19.
Лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" наличие вируса подтверждено у жителей Екатеринбурга, Арамильского и Белоярского городских округов, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Богдановича, Лесного, Ревды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого городских округов.
Всего, таким образом, в Свердловской области зарегистрированы 5732 случая COVID-19, уточняет штаб.
Состояние 58 госпитализированных оценивается как тяжелое, 57 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 30 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 259. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны еще 164 человека. Всего уральские врачи вылечили 2337 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.