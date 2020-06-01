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2020-06-01T18:33
https://ria.ru/20200601/1572284532.html
Кастинги новых сезонов шоу "Голос" и "Голос 60+" начнутся 1 июля
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РИА Новости

Кастинги новых сезонов шоу "Голос" и "Голос 60+" начнутся 1 июля

18:33 01.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСцена шоу "Голос"
Сцена шоу Голос
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кастинги новых сезонов шоу "Голос" и "Голос 60+" на Первом канале начнутся 1 июля, сообщили в пресс-службе вещателя.
"Ровно через месяц, 1 июля, на Первом канале начинаются кастинги новых сезонов проектов "Голос" и "Голос 60+". Приемная комиссия пригласит в телецентр "Останкино" самых ярких претендентов из числа тех, кто уже успел подать заявки на участие в конкурсе. Тем временем прием анкет продолжается - мы ждем всех, кто мечтает подняться на знаменитую сцену "Голоса" и влюбить в себя телезрителей", - говорится в пресс-релизе.
Кастинги в "Останкино", как отметили в пресс-службе, пройдут с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, актуальных на тот момент. Вокалисты, успешно преодолевшие эту стадию, будут допущены к участию в "слепых прослушиваниях".
Музыкальное шоу "Голос" - российская версия международного вокального проекта The Voice, который идет во многих странах.
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