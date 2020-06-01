Кастинги новых сезонов шоу "Голос" и "Голос 60+" начнутся 1 июля

"Ровно через месяц, 1 июля, на Первом канале начинаются кастинги новых сезонов проектов "Голос" и "Голос 60+". Приемная комиссия пригласит в телецентр "Останкино" самых ярких претендентов из числа тех, кто уже успел подать заявки на участие в конкурсе. Тем временем прием анкет продолжается - мы ждем всех, кто мечтает подняться на знаменитую сцену "Голоса" и влюбить в себя телезрителей", - говорится в пресс-релизе.