Эксперт прокомментировал протесты в США

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Протесты в США, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских, не повлияют на шансы президента Протесты в США, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских, не повлияют на шансы президента Дональда Трампа переизбраться на приближающихся выборах, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко

Как подчеркнул эксперт, опросы и рейтинги в США не имеют никакого значения, так как выборы президента непрямые, они проводятся не большинством голосов, а коллегией выборщиков, то есть президента США выбирают штаты, а не граждане.

"То есть главное не просто иметь большинство по общественному мнению, а победить в правильных штатах. Вот Трамп изначально делает ставку на белые штаты Среднего Запада, он не делает ставку на штаты, в которых преобладают цветные меньшинства. Поэтому как раз наоборот тот факт, что Трамп применяет жесткость, может очень сильно поднять его рейтинг в тех штатах, на которые он делает ставку", - сказал Фененко РИА Новости.

Он отметил, что применение Трампом силы на фоне ситуации с протестами может привлечь к нему консервативный белый электорат, "причем не только англосаксонский Новой Англии , но и латиноамериканский, где очень много истовых католиков".

"Я не исключаю, что Трамп может пойти на жесткое подавление (протестов) в некоторых городах, чтобы показать своему электорату, что он сильный реальный президент, которого нельзя сломать. Образ крутого парня очень импонирует внутренней Америке", - добавил эксперт.

Как подчеркнул Фененко, все штаты в США давно уже поделены между партиями. "Неподеленным обычно остается так называемый Средний Запад. Уже все в принципе знают, что либеральное побережье традиционно голосует за демократов, а внутренняя Америка за республиканцев. Что Техас стал давно опорой, например, республиканцев, а в Калифорнии сильнее демократы. То есть симпатии американского избирателя очень давно разделены, и сломать эту систему возможности практически нет. Речь может идти только о колеблющихся, а не о базовом электорате того и другого", - заключил эксперт.