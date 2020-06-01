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Эксперт прокомментировал протесты в США
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал протесты в США

12:16 01.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСолдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Протесты в США, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских, не повлияют на шансы президента Дональда Трампа переизбраться на приближающихся выборах, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
Как подчеркнул эксперт, опросы и рейтинги в США не имеют никакого значения, так как выборы президента непрямые, они проводятся не большинством голосов, а коллегией выборщиков, то есть президента США выбирают штаты, а не граждане.
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"То есть главное не просто иметь большинство по общественному мнению, а победить в правильных штатах. Вот Трамп изначально делает ставку на белые штаты Среднего Запада, он не делает ставку на штаты, в которых преобладают цветные меньшинства. Поэтому как раз наоборот тот факт, что Трамп применяет жесткость, может очень сильно поднять его рейтинг в тех штатах, на которые он делает ставку", - сказал Фененко РИА Новости.
Он отметил, что применение Трампом силы на фоне ситуации с протестами может привлечь к нему консервативный белый электорат, "причем не только англосаксонский Новой Англии, но и латиноамериканский, где очень много истовых католиков".
"Я не исключаю, что Трамп может пойти на жесткое подавление (протестов) в некоторых городах, чтобы показать своему электорату, что он сильный реальный президент, которого нельзя сломать. Образ крутого парня очень импонирует внутренней Америке", - добавил эксперт.
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Как подчеркнул Фененко, все штаты в США давно уже поделены между партиями. "Неподеленным обычно остается так называемый Средний Запад. Уже все в принципе знают, что либеральное побережье традиционно голосует за демократов, а внутренняя Америка за республиканцев. Что Техас стал давно опорой, например, республиканцев, а в Калифорнии сильнее демократы. То есть симпатии американского избирателя очень давно разделены, и сломать эту систему возможности практически нет. Речь может идти только о колеблющихся, а не о базовом электорате того и другого", - заключил эксперт.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаАлексей ФененкоНовая Англия (США)Дональд ТрампКалифорнияВ мире
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