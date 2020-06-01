Эксперт оценила вероятность передачи коронавируса от матери к ребенку

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Коронавирус , как правило, не передается через плаценту от матери к ребенку, рассказала в интервью сайту стопкоронавирус.рф директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина в День защиты детей.

"Что касается детей, то мы наблюдаем, что вирус реже поражает детское население и обычно болезнь у малышей протекает легче. У новорожденных детей, как правило, инфекция не передается через плаценту от матери к ребенку, но если мать больна коронавирусной инфекцией, то ребенка, до того времени, пока она не выздоровеет, переводят в другое учреждение для защиты от инфекций", - сказала Байбарина.

По ее словам, ребенка переводят к матери, когда у нее лабораторно подтверждается отсутствие коронавируса.

"Женщина в период вынужденного разлучения с ребенком, если состояние ее здоровья позволяет, должна работать над тем, чтоб сохранить у себя лактацию, сцеживаться по часам, что поможет начать грудное вскармливание, когда семья воссоединится", - добавила эксперт.

Беременной женщине нежелательно болеть никакими инфекциями, ни коронавирусной, ни респираторной или гриппом, напомнила Байбарина. "Поэтому универсальные правила, которые созданы, среди которых отказ от общения с больными людьми, посещения массовых мероприятий, приверженность здоровому образу жизни, распространяются и на коронавирусную инфекцию. И, безусловно, беременные женщины должны в полной мере соблюдать все рекомендации, которые даются в каждом регионе", - отметила она.

"Если рекомендована самоизоляция – значит самоизоляция, если носить маски, то значит носить маски, причем носить правильно. В это плане беременным, естественно, нужно быть настороженными, аккуратными и думать о здоровье будущего ребенка", - подчеркнула Байбарина.