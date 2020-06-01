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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T12:07
https://ria.ru/20200601/1572282118.html
Эксперт оценила вероятность передачи коронавируса от матери к ребенку
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

Эксперт оценила вероятность передачи коронавируса от матери к ребенку

12:07 01.06.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Коронавирус, как правило, не передается через плаценту от матери к ребенку, рассказала в интервью сайту стопкоронавирус.рф директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина в День защиты детей.
"Что касается детей, то мы наблюдаем, что вирус реже поражает детское население и обычно болезнь у малышей протекает легче. У новорожденных детей, как правило, инфекция не передается через плаценту от матери к ребенку, но если мать больна коронавирусной инфекцией, то ребенка, до того времени, пока она не выздоровеет, переводят в другое учреждение для защиты от инфекций", - сказала Байбарина.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
10 апреля, 13:21РИА Наука
Составлена детальная карта генома нового коронавируса
По ее словам, ребенка переводят к матери, когда у нее лабораторно подтверждается отсутствие коронавируса.
"Женщина в период вынужденного разлучения с ребенком, если состояние ее здоровья позволяет, должна работать над тем, чтоб сохранить у себя лактацию, сцеживаться по часам, что поможет начать грудное вскармливание, когда семья воссоединится", - добавила эксперт.
Беременной женщине нежелательно болеть никакими инфекциями, ни коронавирусной, ни респираторной или гриппом, напомнила Байбарина. "Поэтому универсальные правила, которые созданы, среди которых отказ от общения с больными людьми, посещения массовых мероприятий, приверженность здоровому образу жизни, распространяются и на коронавирусную инфекцию. И, безусловно, беременные женщины должны в полной мере соблюдать все рекомендации, которые даются в каждом регионе", - отметила она.
"Если рекомендована самоизоляция – значит самоизоляция, если носить маски, то значит носить маски, причем носить правильно. В это плане беременным, естественно, нужно быть настороженными, аккуратными и думать о здоровье будущего ребенка", - подчеркнула Байбарина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
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Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕлена БайбаринаОбщество
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