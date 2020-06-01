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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:46
https://ria.ru/20200601/1572280708.html
Путин поручил рассмотреть меры поддержки компаний из-за простоя вагонов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572096483_0:92:3034:1799_1036x0_80_0_0_5da87c76956524d0f1ae1b78f3ec3f12.jpg
РИА Новости

Путин поручил рассмотреть меры поддержки компаний из-за простоя вагонов

11:46 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть меры поддержки компаний из-за простоя вагонов в связи с ситуацией с перевозками, следует из поручений на сайте Кремля.
Поручения опубликованы в понедельник по итогам совещания по транспорту, которое прошло 7 мая, и адресованы правительству России при участии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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"Рассмотреть вопросы, касающиеся: распространения мер поддержки, предусмотренных для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на организации, осуществляющие деятельность по перевозке граждан на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, на внутреннем водном и общественном транспорте, не являющиеся такими субъектами", - говорится на сайте Кремля.
"...оказания помощи акционерному обществу "Федеральная пассажирская компания" в части, касающейся возмещения отдельных затрат на оплату времени простоя и компенсации недополученных доходов вследствие государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах в связи с ограничением железнодорожного сообщения", - написано в следующем пункте.
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Гендиректор РЖД Олег Белозеров, выступая на совещании 7 мая у Путина, сообщал, что перевозки пассажиров в поездах дальнего следования снизились почти на 80%, и холдинг отменил более половины поездов, но при этом сохранил транспортную доступность регионов. Пассажиры вернули "дочке" РЖД – "Федеральной пассажирской компании" - с начала марта около 3,5 миллиона билетов на сумму более 8 миллиардов рублей. РЖД, как головная компания холдинга, поддержала "дочку" на 10 миллиардов рублей. Всего в 2020 года ФПК может недополучить порядка 100 миллиардов рублей, говорил глава РЖД.
"...возможности компенсации транспортным компаниям расходов, связанных с нахождением порожних вагонов на железнодорожных путях вне перевозочного процесса, а также сопутствующих платежей и сборов при направлении вагонов в вынужденный простой", - говорится ещё в разделе поручения.
Соответствующие доклады должны быть сделаны до 10 июня 2020 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег БелозеровРоссийский союз промышленников и предпринимателейФедеральная пассажирская компанияРЖДВладимир ПутинЭкономика
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