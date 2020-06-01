Путин поручил рассмотреть меры поддержки компаний из-за простоя вагонов

Поручения опубликованы в понедельник по итогам совещания по транспорту, которое прошло 7 мая, и адресованы правительству России при участии Российского союза промышленников и предпринимателей ( РСПП ).

"Рассмотреть вопросы, касающиеся: распространения мер поддержки, предусмотренных для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на организации, осуществляющие деятельность по перевозке граждан на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, на внутреннем водном и общественном транспорте, не являющиеся такими субъектами", - говорится на сайте Кремля.

"...оказания помощи акционерному обществу "Федеральная пассажирская компания" в части, касающейся возмещения отдельных затрат на оплату времени простоя и компенсации недополученных доходов вследствие государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах в связи с ограничением железнодорожного сообщения", - написано в следующем пункте.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров , выступая на совещании 7 мая у Путина, сообщал, что перевозки пассажиров в поездах дальнего следования снизились почти на 80%, и холдинг отменил более половины поездов, но при этом сохранил транспортную доступность регионов. Пассажиры вернули "дочке" РЖД – " Федеральной пассажирской компании " - с начала марта около 3,5 миллиона билетов на сумму более 8 миллиардов рублей. РЖД, как головная компания холдинга, поддержала "дочку" на 10 миллиардов рублей. Всего в 2020 года ФПК может недополучить порядка 100 миллиардов рублей, говорил глава РЖД.

"...возможности компенсации транспортным компаниям расходов, связанных с нахождением порожних вагонов на железнодорожных путях вне перевозочного процесса, а также сопутствующих платежей и сборов при направлении вагонов в вынужденный простой", - говорится ещё в разделе поручения.

Соответствующие доклады должны быть сделаны до 10 июня 2020 года.