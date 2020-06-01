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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:57
https://ria.ru/20200601/1572277490.html
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_679:0:2948:1276_1036x0_80_0_0_0df0d2d35595115a1e41574ac886572c.jpg
РИА Новости

Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

10:57 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 80% новых выявленных заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет, 7,3% среди заболевших - дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 2297 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 183 088 случаев коронавируса.
Как сообщали в штабе, "43,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, еще 6,6% – старше 80 лет. Также 7,3% среди заболевших - дети".
Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
По поручению Мэра Москвы с 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи. Запись на исследование открыта на две недели вперед. Подготовка к сдаче крови не требуется.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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