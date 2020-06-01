Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 80% новых выявленных заболевших Более 80% новых выявленных заболевших коронавирусом Москве младше 65 лет, 7,3% среди заболевших - дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В столице подтверждено 2297 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 183 088 случаев коронавируса.

Как сообщали в штабе, "43,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, еще 6,6% – старше 80 лет. Также 7,3% среди заболевших - дети".

Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

По поручению Мэра Москвы с 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи. Запись на исследование открыта на две недели вперед. Подготовка к сдаче крови не требуется.