В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 794

ТБИЛИСИ, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на 11 и достигло 794 человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число инфицированных - 794, среди них выздоровели 624, смертельных случаев -12", - говорится на сайте.
В режиме карантина находятся 3031 человек, в стационаре под наблюдением - 262.
В Грузии с 22 мая перестал действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые были введены из-за коронавируса. Ранее премьер-министр Георгий Гахария заявил, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.