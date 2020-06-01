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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:37
https://ria.ru/20200601/1572275524.html
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 794
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569365926_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_ef5dccc8e8d8c70caa1cf9a7487538bc.jpg
РИА Новости

В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 794

10:37 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир УмикашвилиМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© РИА Новости / Владимир Умикашвили
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на 11 и достигло 794 человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число инфицированных - 794, среди них выздоровели 624, смертельных случаев -12", - говорится на сайте.
В режиме карантина находятся 3031 человек, в стационаре под наблюдением - 262.
В Грузии с 22 мая перестал действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые были введены из-за коронавируса. Ранее премьер-министр Георгий Гахария заявил, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Георгий ГахарияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗГрузияВ мире
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