В России за сутки 3994 человека выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За сутки после COVID-19 в РФ выписаны 3 994 человека, всего выздоровели 175 877, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 3 994 человека... За весь период выписано 175 877", - говорится в сообщении.
В частности, 2060 были выписаны в Москве, 331 - в Подмосковье, 166 - в Красноярском крае, 164 - в Свердловской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.