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https://ria.ru/20200601/1572274861.html
В Госдуме оценили работу госкомиссии по Карелии
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РИА Новости

В Госдуме оценили работу госкомиссии по Карелии

10:29 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Деятельность государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия придала импульс, необходимый для развития региона по разным направлениям - от экономики и здравоохранения до спорта и культуры, заявила заместитель председателя комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.
Столетний юбилей Карелии будет отмечаться 8 июня. Государственная комиссия была образована указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Республики Карелия, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.
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Комиссию возглавляет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В работе комиссии задействованы органы государственной власти Карелии, федеральные министерства и ведомства, ряд государственных компаний и корпораций, а также организаций разных форм собственности.
"Карелии по-настоящему повезло в том плане, что республике уделяется такое большое внимание со стороны президента нашей страны и государственной комиссии, которая была создана по его указу. Задачей этой комиссии было сделать все возможное, чтобы потенциал республики: природный, экономический, интеллектуальный - был бы активно направлен на развитие республики, на обеспечение благополучия ее населения", - сказала РИА Новости Пивненко.
"И надо сказать огромное спасибо Николаю Платоновичу Патрушеву, его заместителю Рашиду Гумаровичу Нургалиеву, команде аппарата Совета безопасности, которая каждодневно занималась работой в рамках госкомиссии. Постоянное внимание, упорство с их стороны позволили на практике сделать очень многое, в том числе реализовать проекты с участием федеральных министерств и ведомств, которые поддерживаются из федерального центра", - добавила депутат.
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Возрождение авиасообщения

Пивненко перечислила основные результаты, которых удалось добиться к юбилею республики.
"Например, Республика Карелия более 20 лет не имела авиасообщения с другими регионами. Но сейчас в Петрозаводске действует современный аэропорт. Создана вся инфраструктура, которая обеспечивает безопасность полетов и комфорт для пассажиров", - сказала Пивненко.
"В Карелии работает Онежский судостроительно-судоремонтный завод, который сейчас имеет заказы на пять лет вперед. Причем это производство очень нужно не только для Карелии, но и для всей России, поскольку на заводе создаются те суда, которые будут работать не только на водных просторах северо-западных регионов, но и на востоке, например, такие корабли, как краболовы. Интересные новые заказы под эгидой "Росатома" получает завод "Петрозаводскмаш", - добавила депутат.
Сейчас Карелия становится привлекательной для крупного бизнеса, отметила Пивненко.
Она, в частности, выделила проект по развитию Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, реализуемого АФК "Система" при поддержке госкомиссии. "Там установлена новая бумагоделательная машина, уникальная по своим параметрам", - добавила депутат. "Хороший потенциал для развития имеет горнорудный комбинат "Карельский окатыш" компании "Северсталь" в районе Костомукши", - сказала Пивненко.
В настоящее время в Госдуме завершается работа над законопроектом о поддержке предпринимательства в Арктике, где будут отмечены все арктические районы Российской Федерации, а три карельских города: Костомукша, Калевала и Сегежа - законодательно попадут в Арктическую зону. "Это позволит интенсивно развивать в них предпринимательство", - пояснила Пивненко.
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Новые пункты для акушеров

Приоритетом работы госкомиссии было развитие не только экономики Карелии, но и социальной сферы в республике, отметила Пивненко.
Так, благодаря госкомиссии за счет благотворительных средств были построены фельдшерско-акушерские пункты в самых проблемных с этой точки зрения местах республики: в селе Рыбрека Прионежского района, поселке Софпорог Лоухского района и селе Вешкелица в Суоярвском районе, напомнила Пивненко. "Эти пункты были оснащены всем необходимым оборудованием, даже специальной одеждой для медицинских работников", - отметила она. "За счет бюджета сейчас идет строительство других ФАПов, этим занимается республиканское правительство", - добавила депутат.
С помощью госкомиссии проделана большая работа по сохранению культурного наследия Карелии, отметила собеседница агентства. "В Беломорском районе находится комплекс петроглифов "Бесовы следки". Сейчас завершается строительство павильона над объектом и создание всей необходимой инфраструктуры", - добавила она.
Развитию туризма в Карелии будет способствовать, в числе прочего, создание нового транспортного маршрута из Кеми и Беломорска до Соловков. "В результате туда станет возможно добираться быстрее, чем из Архангельска", - отметила Пивненко.
Отдельным направлением развития Карелии стало совершенствование инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом. "За период работы госкомиссии созданы новый гимнастический центр в Петрозаводске, училище олимпийского резерва в Кондопоге, биатлонный центр в Костомукше", - напомнила Пивненко.
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Востребованность кадетского училища

Депутат отметила и большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Карелии.
Уже без малого три года, как работает Петрозаводское президентское кадетское училище, напомнила Пивненко. "Оно было построено за короткий срок - менее чем за два года, и полностью укомплектовано всем необходимым", - сказала депутат. По ее словам, спрос на это училище "огромный" - в него подают заявления не только жители Карелии и соседних регионов, но даже и с Дальнего Востока.
"Николай Платонович Патрушев в свое время выступил с инициативой о создании музея Карельского фронта. Музей откроется в Беломорске, где в годы Великой Отечественной войны располагался штаб фронта", - сказала Пивненко.
"Хотелось бы отметить вклад компании РЖД. Ее силами на станции Раменцы Сегежского района создан мемориал в память о тех, кто погиб в Великую Отечественную войну", - добавила депутат.
Пивненко напомнила, что в Петрозаводске создан мемориал в память о погибших в локальных войнах, построены памятник основателю Воздушно-десантных войск Василию Маргелову и Герою России Александру Калинину. "А сейчас там должен появиться памятник матерям военных лет, известный скульптор Салават Щербаков сделал замечательную работу", - добавила депутат.
"В целом, когда смотришь на результаты работы последних лет, то видишь, что сделано многое. Но, конечно, многое еще предстоит сделать. Поэтому правительство России в апреле утвердило программу социально-экономического развития Карелии до 2024 года", - отметила Пивненко.
"А работа государственной комиссии дала необходимый импульс, показала пример того, что если мы вместе собираем ресурсы - федеральные и местные, работаем вместе, то мы можем делать нашу республику очень привлекательной. И я надеюсь, что и жители Карелии почувствуют свои возможности, свой потенциал к развитию своего региона", - резюмировала она.
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Салават ЩербаковВалентина ПивненкоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БеломорскСегежаСуоярвский районНиколай ПатрушевОбщество
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