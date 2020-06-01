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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:08
https://ria.ru/20200601/1572273487.html
В Армении число заразившихся коронавирусом выросло до 9402
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569197619_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_a4a1aefd734afed8910ece03596025cd.jpg
РИА Новости

В Армении число заразившихся коронавирусом выросло до 9402

10:08 01.06.2020
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСитуация в Армении в связи с коронавирусом
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Ситуация в Армении в связи с коронавирусом. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 120 и достигло 9402, еще восемь человек скончались, сообщается в понедельник на сайте Минздрава.
В воскресенье власти республики сообщали о 9282 подтвержденных случаях и 131 летальном исходе. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 9402 случая коронавируса. Излечились 3402 пациента. Скончались 139 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 5896 пациентов, проведены 58668 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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