В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 1 июня состоит на лечении 219 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 219, подтверждённых с COVID – 219, с кислородной поддержкой – 136, на ИВЛ – 16", - написал он в Facebook.