Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:00
https://ria.ru/20200601/1572272982.html
В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570469288_91:0:2827:1539_1036x0_80_0_0_035a7ee1b9f0c0ec88ca059b2bc68ef3.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19

10:00 01.06.2020
73
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в отделении реанимации московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 219 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 1 июня состоит на лечении 219 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 219, подтверждённых с COVID – 219, с кислородной поддержкой – 136, на ИВЛ – 16", - написал он в Facebook.

Главврач добавил, что за сутки в "Вороновское" поступили 14 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Рекомендуем
Медицинские работники
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 228 пациентов с коронавирусом
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 680 пациентов с COVID-19
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции
В Москве выявили 2297 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Власти Коми могут отменить первый этап снятия мер по коронавирусу
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило три тысячи
Врач скорой помощи
На Чаяндинском месторождении сняли карантин по коронавирусу
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
В России за сутки 3994 человека выздоровели от COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи
В России за сутки умерли 162 человека с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обеспечить принятие закона об электронной визе иностранцам
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом
Республиканская детская больница во Владикавказе
В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся 546 пациентов с коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о числе заявок на выплаты для детей от трех до 16 лет
Врачи
В Воронежской области выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
В ЕР рассказали, когда в Госдуме могут принять поправки об удаленке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
12:37Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
Лента новостейМолния