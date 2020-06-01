В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 219 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 1 июня состоит на лечении 219 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 219, подтверждённых с COVID – 219, с кислородной поддержкой – 136, на ИВЛ – 16", - написал он в Facebook.
Главврач добавил, что за сутки в "Вороновское" поступили 14 пациентов.
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