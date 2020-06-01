В Башкирии с 1 июня возобновят работу ТЦ, музеи и библиотеки

УФА, 1 июн - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 1 июня в регионе начинают работать торговые центры, но не кинотеатры и детские площадки в них, также будут открыты музеи и библиотеки с отдельным входом.
"Я обещал торговым центрам, если ситуация по коронавирусу станет получше, то будем открывать. С сегодняшнего дня открываем торговые центры и надеемся, что они обладают ресурсами и организованы, смогут обеспечить санитарную безопасность для посетителей и сотрудников. Но в торговых центрах будут работать только предприятия торговли, а системы питания, кинотеатры и детские площадки должны быть закрыты", - сказал Хабиров на оперативном совещании правительства Башкирии.
По его словам, также с 1 июня в регионе будут открыты музеи и библиотеки с отдельным входом. "Указ будет подписан сегодня. В открывающихся предприятиях продолжается масочный режим и дезинфекция", - пояснил глава Башкирии.
По данным минздрава, в республике зарегистрировано 3260 случаев заболевания коронавирусом, из них 132 человека выздоровели, 18 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.