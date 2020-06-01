На Украине выявили 340 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

"За минувшие сутки заболели 340 человек… Зафиксировано 10 летальных случаев, выздоровели 152 пациента. Всего за время пандемии заболели 24012 человек, всего выздоровели 9690 человек, а летальных случаев 718", - сказал Степанов на брифинге в понедельник.