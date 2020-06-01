На Украине выявили 340 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки выросло на 340, до 24 012, умерли еще 10 человек, всего жертв 718, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 340 человек… Зафиксировано 10 летальных случаев, выздоровели 152 пациента. Всего за время пандемии заболели 24012 человек, всего выздоровели 9690 человек, а летальных случаев 718", - сказал Степанов на брифинге в понедельник.
По его словам, за время пандемии всего заболели 4621 медработник.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.