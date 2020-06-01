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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T09:26
https://ria.ru/20200601/1572271026.html
На Украине выявили 340 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

На Украине выявили 340 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

09:25 01.06.2020 (обновлено: 09:26 01.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки выросло на 340, до 24 012, умерли еще 10 человек, всего жертв 718, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 340 человек… Зафиксировано 10 летальных случаев, выздоровели 152 пациента. Всего за время пандемии заболели 24012 человек, всего выздоровели 9690 человек, а летальных случаев 718", - сказал Степанов на брифинге в понедельник.
По его словам, за время пандемии всего заболели 4621 медработник.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗУкраинаВ мире
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