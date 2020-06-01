Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T09:23
https://ria.ru/20200601/1572270913.html
В Гонконге считают, что санкции ударят по американским компаниям
https://cdn21.img.ria.ru/images/151272/22/1512722228_0:25:3556:2025_1036x0_80_0_0_9030fcace1c4f21c88ffe58dc8c72f87.jpg
РИА Новости

В Гонконге считают, что санкции ударят по американским компаниям

09:23 01.06.2020
422
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид с моря на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Любые санкции США в отношении Гонконга также ударят и по интересам американских компаний в Гонконге, заявил секретарь по финансовым вопросам правительства Гонконга Пол Чан.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы.
Города мира. Гонконг
29 мая, 22:47
США отменят политику льгот в отношении Гонконга
"Стоит отметить, что, несмотря на заявления США об ограничительных мерах в отношении Гонконга, у них есть огромные экономические и другие интересы в Гонконге. В последние 10 лет торговый профицит США в Гонконге составил около миллиардов долларов, Гонконг занимает первое место по этому показателю среди торговых партнеров США… Кроме того, США также имеют значительный интерес к сфере услуг в Гонконге, особенно финансовым и профессиональным. Поэтому любые ограничительные меры одновременно нанесут ущерб и интересам американских компаний в Гонконге", - написал в своем блоге Пол Чан.
Он напомнил, что годовой экспорт производимых в Гонконге и экспортируемых в США товаров составляет менее 2% от местного производства, а стоимость экспорта не достигает и 0,1% от общего объема экспорта Гонконга. Тем временем импорт из США высоких технологий, по словам министра, никогда не было лёгким, а остальные технологи можно заменить европейскими или японскими.
Виды Гонконга
29 мая, 22:00
США введут санкции против Китая из-за Гонконга
"США являются крупнейшей экономикой мира, любые санкционные меры могут привести к нарушению нормального функционирования рынка. Мы не будем относиться к этому легкомысленно, будем внимательно следить и своевременно реагировать", - написал Пол Чан.
С другой стороны, продолжил министр, Китай является второй крупнейшей экономикой мира, постоянно сохраняя сравнительно высокие темпы экономического роста, его динамика роста и огромный рынок привлекают интересы развития многих транснациональных корпораций.
"В этой большой игре Гонконг неизбежно пострадает, но если мы продолжим сохранять свою особую систему и преимущества, а также стабильность рынка, статус Гонконга как международного финансового центра в Азии по-прежнему останется уникальным", - отметил Пол Чан.
В 1992 году конгресс США принял закон, который регулирует двусторонние отношения США с Гонконгом. Закон предусматривает особые благоприятные условия для Гонконга в торговых, таможенных вопросах, отличные от условий для остальной части Китая. В частности, на Гонконг не распространяются тарифы и пошлины, которые действуют в отношении китайских товаров.
Действие этих условий напрямую зависит от того, насколько в Гонконге, по мнению США, поддерживается высокий уровень автономии от центрального правительства Китая в соответствии с принципом "однако страна, две системы". Если США посчитают, что уровень автономии недостаточен, то президент США может своим указом отозвать особый статус в любой момент.
Госдепартамент США ежегодно передает в конгресс доклад о ситуации в Гонконге, в котором дает рекомендации относительно сохранения или отзыва специального статуса.
Гонконг
29 мая, 12:45
ООН опасается роста манифестаций в Гонконге
910000
Обсудить 0
Дональд ТрампГонконгКитайАзияВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Сенатор Олег Морозов
Сенатор оценил обвинения в якобы причастности России к беспорядкам в США
Партизанское водохранилище в Крыму
В Крыму призвали созвать заседание в ООН по водоснабжению полуострова
Пассажирский самолет в небе
Украина возобновит авиасообщение с 15 июня
Участник протестов в Гонконге
Пекин применит в Гонконге законы своего противника
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
Цены на нефть упали в ожидании встречи ОПЕК+
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая прокомментировал угрозы США по введению санкций против Гонконга
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал слова о причастности России к протестам в США фейком
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Молдавия не будет отказываться от российского кредита, заявил премьер
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Флаг на здании посольства Израиля в Москве
Адвокат рассказал о возможных проблемах для проживающих в РФ израильтян
Американские флаги в Вашингтоне
Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
Работа на газопроводе Ямал-Европа
"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу
Виды Москвы
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Япония начала проводить тесты на антитела к коронавирусу
Район Синсаибаси в Осаке
Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от COVID-19 в Азии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
12:37Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
Лента новостейМолния