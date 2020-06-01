В Гонконге считают, что санкции ударят по американским компаниям

ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Любые санкции Любые санкции США в отношении Гонконга также ударят и по интересам американских компаний в Гонконге, заявил секретарь по финансовым вопросам правительства Гонконга Пол Чан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы.

"Стоит отметить, что, несмотря на заявления США об ограничительных мерах в отношении Гонконга, у них есть огромные экономические и другие интересы в Гонконге. В последние 10 лет торговый профицит США в Гонконге составил около миллиардов долларов, Гонконг занимает первое место по этому показателю среди торговых партнеров США… Кроме того, США также имеют значительный интерес к сфере услуг в Гонконге, особенно финансовым и профессиональным. Поэтому любые ограничительные меры одновременно нанесут ущерб и интересам американских компаний в Гонконге", - написал в своем блоге Пол Чан.

Он напомнил, что годовой экспорт производимых в Гонконге и экспортируемых в США товаров составляет менее 2% от местного производства, а стоимость экспорта не достигает и 0,1% от общего объема экспорта Гонконга. Тем временем импорт из США высоких технологий, по словам министра, никогда не было лёгким, а остальные технологи можно заменить европейскими или японскими.

"США являются крупнейшей экономикой мира, любые санкционные меры могут привести к нарушению нормального функционирования рынка. Мы не будем относиться к этому легкомысленно, будем внимательно следить и своевременно реагировать", - написал Пол Чан.

С другой стороны, продолжил министр, Китай является второй крупнейшей экономикой мира, постоянно сохраняя сравнительно высокие темпы экономического роста, его динамика роста и огромный рынок привлекают интересы развития многих транснациональных корпораций.

"В этой большой игре Гонконг неизбежно пострадает, но если мы продолжим сохранять свою особую систему и преимущества, а также стабильность рынка, статус Гонконга как международного финансового центра в Азии по-прежнему останется уникальным", - отметил Пол Чан.

В 1992 году конгресс США принял закон, который регулирует двусторонние отношения США с Гонконгом. Закон предусматривает особые благоприятные условия для Гонконга в торговых, таможенных вопросах, отличные от условий для остальной части Китая. В частности, на Гонконг не распространяются тарифы и пошлины, которые действуют в отношении китайских товаров.

Действие этих условий напрямую зависит от того, насколько в Гонконге, по мнению США, поддерживается высокий уровень автономии от центрального правительства Китая в соответствии с принципом "однако страна, две системы". Если США посчитают, что уровень автономии недостаточен, то президент США может своим указом отозвать особый статус в любой момент.