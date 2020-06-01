В Воронежской области выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом

Ранее два дня подряд, 28 и 29 мая, в Воронежской области коронавирус подтверждался более чем у 100 пациентов.

"В понедельник, 1 июня, официально подтверждено заражение 111 человек в регионе", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2139 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе три иностранца. Выздоровели 1419 человек.