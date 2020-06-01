В Воронежской области выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на рекордные 111, общее количество случаев составило 2139, сообщает правительство региона.
Ранее два дня подряд, 28 и 29 мая, в Воронежской области коронавирус подтверждался более чем у 100 пациентов.
"В понедельник, 1 июня, официально подтверждено заражение 111 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2139 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе три иностранца. Выздоровели 1419 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.