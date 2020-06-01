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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T09:16
https://ria.ru/20200601/1572270675.html
В Воронежской области выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572189251_0:8:2741:1549_1036x0_80_0_0_3da84f01a4f39f5bebb4fb59e59e8700.jpg
РИА Новости

В Воронежской области выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом

09:16 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Врачи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на рекордные 111, общее количество случаев составило 2139, сообщает правительство региона.
Ранее два дня подряд, 28 и 29 мая, в Воронежской области коронавирус подтверждался более чем у 100 пациентов.
"В понедельник, 1 июня, официально подтверждено заражение 111 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2139 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе три иностранца. Выздоровели 1419 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВоронежская областьОбщество
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