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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T09:12
https://ria.ru/20200601/1572270317.html
В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1036x0_80_0_0_d507027f68f94b6e92e8e3be9954fa55.jpg
РИА Новости

В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом

09:07 01.06.2020 (обновлено: 09:12 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Еще 2060 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 82 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2060 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 82239", - сообщила Ракова.
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Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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