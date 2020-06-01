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2020-06-01T08:45
https://ria.ru/20200601/1572269559.html
Адвокат рассказал о возможных проблемах для проживающих в РФ израильтян
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РИА Новости

Адвокат рассказал о возможных проблемах для проживающих в РФ израильтян

08:43 01.06.2020 (обновлено: 08:45 01.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Гражданам Израиля, проживающим за пределами страны, в том числе в России, после снятия карантина нужно обратиться в ряд израильских государственных инстанций, иначе они могут нарушить закон, заявил РИА Новости управляющий партнер адвокатского офиса "Коваленко-Зернопольский", израильский адвокат Алекс Зернопольский.
В Израиле были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны. Граждане все еще обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.
"Вместе с гражданством человек получает целую систему взаимодействия с государством, необходимость совершать определенные действия и нести обязанности.
Нужно вовремя внимательно разобраться в том, когда и как взаимодействовать с израильскими государственными органами и инстанциями, чтобы не нажить себе неприятностей и сложностей в виде долгов и закрытых границ", - обращает внимание Зернопольский.
Так, например, граждане Израиля обязаны совершать ежемесячные отчисления в Институт национального страхования (Битуах Леуми), что сейчас, когда границы России и Израиля закрыты, довольно затруднительно осуществлять. Поэтому уже после снятия ограничений им необходимо явиться в Битуах Леуми, чтобы скорректировать начисление ежемесячных взносов.
"Если гражданин этого не сделает, за ним начнет копиться долг. Такой долг постепенно, и, конечно, незаметно вырастет, и однажды Битуах Леуми начнет его взыскивать. Тогда вам нужно будет обратиться к адвокату, который урегулирует вопрос, либо, пропустив и этот момент, вы можете получить крайне неприятный сюрприз, когда взыскание долга приведет к аресту счетов и закрытию границ.
Более того, стоит помнить, что, как правило, примерно через год-полтора ваших бездействий относительно Института национального страхования и тем более при наличии долгов, вы перестанете быть резидентом Израиля и, как следствие, не сможете получать медицинское обслуживание на бесплатной основе", - обращает внимание юрист.
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Кроме того, он посоветовал убедиться в том, что адрес прописки, указанной в процессе оформления гражданства, действует, что по нему можно получить письмо, оно дойдет и не потеряется. Дело в том, что с 2005 года действует закон, по которому госструктуры имеют возможность счесть, что гражданин получил предупреждение или другое значимое сообщение, если его направили почтой о адресу, указанному в базе данных МВД. Однако зачастую, по словам Зернопольского, постоянно живущий за границей гражданин Израиля часто имеет либо устаревший, либо фиктивный адрес.
"Не получив письма, можно не узнать о том, что тебе была отправлена повестка для призыва в армию, ты уклонился, и при въезде в Израиль отправишься в военную тюрьму ожидать трибунала. Это всего лишь один пример. Подобных можно перечислить множество: гражданин может не узнать о долге перед банком, налоговой, Битуах Леуми, судебном преследовании, штрафах и так далее", - отмечает адвокат.
"Многие из живущих в России израильтян-репатриантов, которые не урегулировали такие вопросы в Израиле, возможно, именно сейчас теряют драгоценное время и рискуют оказаться в числе "опоздавших" на мирное урегулирование вопроса с нужными инстанциями в Израиле. На основании доверенности грамотный адвокат может представлять ваши интересы в Израиле без вашего присутствия и совершить все необходимые действия", - обращает внимание юрист.
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