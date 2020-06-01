В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Украинские силовики третьи сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в понедельник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 29 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
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"За 31 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.