В Судане число заразившихся коронавирусом превысило 5 тысяч человек

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Судане превысило пять тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства, за последние сутки в Судане выявлены 226 новых зараженных, общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 5026, выздоровели 1423 человека, скончались 286. Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в столичной провинции Хартум – 3965.
Суданские власти 16 марта объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. На всей территории страны был введен комендантский час в вечернее и ночное время. В провинции Хартум с 18 апреля действует режим круглосуточного карантина, с 19 мая он был продлен еще на две недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.