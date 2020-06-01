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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T07:57
https://ria.ru/20200601/1572268598.html
В Судане число заразившихся коронавирусом превысило 5 тысяч человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570955580_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_83b378abef3922482fd9100e3b0deb3e.jpg
РИА Новости

В Судане число заразившихся коронавирусом превысило 5 тысяч человек

07:57 01.06.2020
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© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLYЗакрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
Закрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY
Закрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Судане превысило пять тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства, за последние сутки в Судане выявлены 226 новых зараженных, общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 5026, выздоровели 1423 человека, скончались 286. Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в столичной провинции Хартум – 3965.
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Суданские власти 16 марта объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. На всей территории страны был введен комендантский час в вечернее и ночное время. В провинции Хартум с 18 апреля действует режим круглосуточного карантина, с 19 мая он был продлен еще на две недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СуданХартум (город)В мире
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