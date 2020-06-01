В Судане число заразившихся коронавирусом превысило 5 тысяч человек

Суданские власти 16 марта объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. На всей территории страны был введен комендантский час в вечернее и ночное время. В провинции Хартум с 18 апреля действует режим круглосуточного карантина, с 19 мая он был продлен еще на две недели.