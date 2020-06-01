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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T07:46
https://ria.ru/20200601/1572268322.html
В Бурятии выявили 50 новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572255131_0:214:2881:1835_1036x0_80_0_0_ea79b1590c29aca2b4ee433cdd4d375a.jpg
РИА Новости

В Бурятии выявили 50 новых случаев COVID-19

07:46 01.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. За сутки в Бурятии зафиксировано 50 новых случаев коронавируса, всего с момента начала пандемии выявлено 1563 случая, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Бурятии 699 пациентов с коронавирусной инфекцией проходят лечение. По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 01 июня зарегистрировано 1563 (+50) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 853", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, с начала пандемии вылечились 854 человека, умерли 10 человек. В стационаре лечится 531 человек, на амбулаторном лечении 168 пациентов. Среди заболевших в стационарах 47 детей – их состояние удовлетворительное.
В реанимации находятся 19 человек, в том числе четверо на ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Улан-УдэОбщество
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