В Бурятии выявили 50 новых случаев COVID-19

КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. За сутки в Бурятии зафиксировано 50 новых случаев коронавируса, всего с момента начала пандемии выявлено 1563 случая, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Бурятии 699 пациентов с коронавирусной инфекцией проходят лечение. По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 01 июня зарегистрировано 1563 (+50) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 853", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, с начала пандемии вылечились 854 человека, умерли 10 человек. В стационаре лечится 531 человек, на амбулаторном лечении 168 пациентов. Среди заболевших в стационарах 47 детей – их состояние удовлетворительное.
В реанимации находятся 19 человек, в том числе четверо на ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.