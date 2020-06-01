В Бурятии выявили 50 новых случаев COVID-19

"В Бурятии 699 пациентов с коронавирусной инфекцией проходят лечение. По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 01 июня зарегистрировано 1563 (+50) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 853", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, с начала пандемии вылечились 854 человека, умерли 10 человек. В стационаре лечится 531 человек, на амбулаторном лечении 168 пациентов. Среди заболевших в стационарах 47 детей – их состояние удовлетворительное.