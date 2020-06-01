На Сахалине выявили еще 14 случаев COVID-19

Сейчас во всех муниципалитетах области работают торговые центры и магазины с промышленными товарами, рестораны, кафе, столовые, детские сады, библиотеки и музее, кинотеатры. Массовые мероприятия на открытом воздухе можно проводить без ограничений. С понедельника на островах начали работу летние детские лагеря всех типов.

В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, чтобы обезопасить область от незаконных работников, а с 27 мая прибывающие на Сахалин и Курилы представители других регионов должны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19. Кроме того, в регионе усилены меры безопасности на транспорте: строгие правила обязаны соблюдать экипажи прибывающих на Сахалин самолётов, а также дальнобойщики, доставляющие в область грузы.