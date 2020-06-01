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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T07:42
https://ria.ru/20200601/1572268253.html
На Сахалине выявили еще 14 случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570853301_0:0:2678:1506_1036x0_80_0_0_d5f9bd89e55ef2338bc4e5e9818beb3d.jpg
РИА Новости

На Сахалине выявили еще 14 случаев COVID-19

07:42 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедик
Медик
© РИА Новости / Илья Питалев
Медик. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июн – РИА Новости. Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено на Сахалине, общее число больных выросло до 132 человек, сообщил в понедельник губернатор региона Валерий Лимаренко.
"На 1 июня в Сахалинской области 132 случая коронавирусной инфекции, 58 выписано с выздоровлением, 74 продолжают лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.
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По данным оперштаба, среди новых 14 инфицированных COVID-19 четверо детей. Самым юным оказался четырехмесячный ребенок, прилетевший с родителями из Москвы. У матери с отцом анализ в настоящее время отрицательный, однако как лица близкого контакта они также госпитализированы в инфекционный госпиталь на базе Долинской ЦРБ. Остальные десять человек — взрослые, большая часть из них прибыла на остров авиарейсами из Новосибирска, Москвы и Хабаровска. Трое из них – сахалинцы, заболевшие в контакте с ранее прибывшими на остров.
Сейчас во всех муниципалитетах области работают торговые центры и магазины с промышленными товарами, рестораны, кафе, столовые, детские сады, библиотеки и музее, кинотеатры. Массовые мероприятия на открытом воздухе можно проводить без ограничений. С понедельника на островах начали работу летние детские лагеря всех типов.
В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, чтобы обезопасить область от незаконных работников, а с 27 мая прибывающие на Сахалин и Курилы представители других регионов должны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19. Кроме того, в регионе усилены меры безопасности на транспорте: строгие правила обязаны соблюдать экипажи прибывающих на Сахалин самолётов, а также дальнобойщики, доставляющие в область грузы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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