В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило 1800 человек

БИШКЕК, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,8 тысячи, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1817, из которых 362 - медработники. Умерли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1181 пациентов.