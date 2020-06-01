В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило 1800 человек

БИШКЕК, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,8 тысячи, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 1 июня 2020 года по республике зарегистрировано 69 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных 12 медработников. Выздоровели 11 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1817, из которых 362 - медработники. Умерли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1181 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.