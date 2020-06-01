Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T07:22
https://ria.ru/20200601/1572267780.html
В Грозном больницу перепрофилируют для лечения больных COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024175_0:48:800:498_1036x0_80_0_0_4a1e385f9831c8828a7fec94596a6774.jpg
РИА Новости

В Грозном больницу перепрофилируют для лечения больных COVID-19

07:22 01.06.2020
300
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Клиническую больницу №1 имени У. Хамбиева в Грозном перепрофилируют для лечения зараженных коронавирусом, ввод здания в эксплуатацию позволит одновременно госпитализировать более 350 пациентов, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"В воскресенье я посетил бывшее здание клинической больницы № 1 Грозного имени У. Хамбиева. По моему поручению оно будет перепрофилировано под лечение людей с диагнозом "коронавирусная инфекция". Ввод в эксплуатацию медучреждения позволит одновременно госпитализировать более 350 пациентов", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".
Кадыров уточнил, что после реконструкции больница будет поделена на зеленую и красную зоны. При поступлении в медучреждение пациентов будут направлять в кабинет компьютерной томографии, а переводить в палату только после подтверждения COVID-19.
"Открытие больницы станет большим подспорьем в борьбе против инфекции. По техническим характеристикам и кадровому потенциалу она будет отвечать самым современным требованиям в лечении пациентов с диагнозом COVID-19", - отметил глава республики.
Кроме того, работы по реконструкции здания ведутся в круглосуточном режиме. "Я поручил обеспечить ввод в эксплуатацию объекта в ближайшие дни", - добавил Кадыров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровГрозныйОбщество
Рекомендуем
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Россия может стать экспортером препарата против COVID-19
Ведущий программы 60 минут Евгений Попов
"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области ответил женщине, пригрозившей ему судом
Телеведущий Валдис Пельш
Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
Медведев рассказал, куда направили сэкономленные на праймериз деньги
Военная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие
Эксперт допустил возможность ухудшения ситуации вокруг ДНЯО
Ученики во время урока
Исследование показало, кем мечтают стать российские школьники
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч человек
улитка
Московские власти объяснили появление виноградных улиток на улицах города
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
В Южной Корее выявили 35 новых случаев COVID-19
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили 32 случая COVID-19
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова пообещала исполнить все запланированные на фоне пандемии выплаты
Врачи в Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованном под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией
Число зараженных коронавирусом в Липецкой области выросло до 2194
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
12:24Врач заявил о снижении активности коронавируса
12:23Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
12:22Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран
12:22В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:20На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
12:20В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
12:20Мурашко назвал показатель детской смертности в России низким
12:19Николай Коляда закроет театр и отправит артистов в отпуск
12:18В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек
12:17Военные медики России и Италии продолжат контакты по борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния