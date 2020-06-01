В Грозном больницу перепрофилируют для лечения больных COVID-19

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Клиническую больницу №1 имени У. Хамбиева в Клиническую больницу №1 имени У. Хамбиева в Грозном перепрофилируют для лечения зараженных коронавирусом, ввод здания в эксплуатацию позволит одновременно госпитализировать более 350 пациентов, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

"В воскресенье я посетил бывшее здание клинической больницы № 1 Грозного имени У. Хамбиева. По моему поручению оно будет перепрофилировано под лечение людей с диагнозом "коронавирусная инфекция". Ввод в эксплуатацию медучреждения позволит одновременно госпитализировать более 350 пациентов", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Кадыров уточнил, что после реконструкции больница будет поделена на зеленую и красную зоны. При поступлении в медучреждение пациентов будут направлять в кабинет компьютерной томографии, а переводить в палату только после подтверждения COVID-19.

"Открытие больницы станет большим подспорьем в борьбе против инфекции. По техническим характеристикам и кадровому потенциалу она будет отвечать самым современным требованиям в лечении пациентов с диагнозом COVID-19", - отметил глава республики.

Кроме того, работы по реконструкции здания ведутся в круглосуточном режиме. "Я поручил обеспечить ввод в эксплуатацию объекта в ближайшие дни", - добавил Кадыров.