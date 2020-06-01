В Красноярске рассказали о состоянии раненных при нападении инкассаторов

КРАСНОЯРСК, 1 июн – РИА Новости. Состояние инкассаторов, раненных при нападении в Красноярске, стабилизируется, для дальнейшего лечения их переводят в краевую клиническую больницу №1, сообщает минздрав региона.
В субботу утром на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись. По тревоге подняты все оперативные службы городской полиции и сотрудники уголовного розыска краевого ГУМВД. Раненые инкассаторы были прооперированы в медсанчасти №7, их состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело о разбое. В управлении МВД сообщали, что в крае введен специальный план для поимки преступников.
"После того как состояние стабилизировалось, было принято решение о переводе пациентов в Краевую клиническую больницу. Состоялись консилиумы краевых специалистов с привлечением федеральных экспертов для принятия решения по дальнейшей тактике лечения и необходимости дальнейших оперативных вмешательств. На сегодняшний день специалисты наблюдают в состоянии обоих пациентов положительную динамику", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, в понедельник состоится консилиум специалистов, где обсудят характер, объем и возможные сроки предстоящих операций.