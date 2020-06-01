В Красноярске рассказали о состоянии раненных при нападении инкассаторов

"После того как состояние стабилизировалось, было принято решение о переводе пациентов в Краевую клиническую больницу. Состоялись консилиумы краевых специалистов с привлечением федеральных экспертов для принятия решения по дальнейшей тактике лечения и необходимости дальнейших оперативных вмешательств. На сегодняшний день специалисты наблюдают в состоянии обоих пациентов положительную динамику", - говорится в сообщении.