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2020-06-01T07:17
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В Красноярске рассказали о состоянии раненных при нападении инкассаторов
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РИА Новости

В Красноярске рассказали о состоянии раненных при нападении инкассаторов

07:17 01.06.2020
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи
Врачи
© Фото : Pixabay / marionbrun
Врачи . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 1 июн – РИА Новости. Состояние инкассаторов, раненных при нападении в Красноярске, стабилизируется, для дальнейшего лечения их переводят в краевую клиническую больницу №1, сообщает минздрав региона.
В субботу утром на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись. По тревоге подняты все оперативные службы городской полиции и сотрудники уголовного розыска краевого ГУМВД. Раненые инкассаторы были прооперированы в медсанчасти №7, их состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело о разбое. В управлении МВД сообщали, что в крае введен специальный план для поимки преступников.
"После того как состояние стабилизировалось, было принято решение о переводе пациентов в Краевую клиническую больницу. Состоялись консилиумы краевых специалистов с привлечением федеральных экспертов для принятия решения по дальнейшей тактике лечения и необходимости дальнейших оперативных вмешательств. На сегодняшний день специалисты наблюдают в состоянии обоих пациентов положительную динамику", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, в понедельник состоится консилиум специалистов, где обсудят характер, объем и возможные сроки предстоящих операций.
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
30 мая, 08:39
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
200202
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ГУМВДКрасноярскПроисшествия
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