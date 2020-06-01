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2020-06-01T07:13
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Большинство россиян мечтают о большей зарплате, показало исследование
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РИА Новости

Большинство россиян мечтают о большей зарплате, показало исследование

07:13 01.06.2020
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россияне оказались требовательны к уровню своей зарплаты даже в период пандемии коронавируса, лишь 15% довольны своим доходом, а большинство хотели бы большего, показало исследование сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), которое есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании в мае приняли участие 2,5 тысячи работающих респондентов старше 18 лет из всех округов России.
"Так, 85% респондентов выразили неудовлетворение своим заработком. Только 15% опрошенных указали, что довольны своим доходом", - показало исследование.
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