Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-01T01:47
https://ria.ru/20200601/1572203183.html
На парковке музея в Нью-Йорке появилось огромное изображение медработника
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572201778_0:1351:2048:2503_1036x0_80_0_0_357006a5099595e2fd4198f0b8e487e4.jpg
РИА Новости

На парковке музея в Нью-Йорке появилось огромное изображение медработника

01:47 01.06.2020
130
© Фото : GreenPoint Innovations/Eduardo Amorim.Кубинско-американский художник Хорхе-Родригес Жерад во время работы над картиной "Somos La Luz" на парковке около музея Queens в Нью-Йорке
Кубинско-американский художник Хорхе-Родригес Жерад во время работы над картиной Somos La Luz на парковке около музея Queens в Нью-Йорке
© Фото : GreenPoint Innovations/Eduardo Amorim.
МОСКВА, 1 июня – РИА Новости. Гигантское изображение медицинского работника без лица, но в маске появилось на парковке около музея Квинса в Нью-Йорке, сообщает Artnet.
Рисунок создается как дань памяти жертв COVID-19 художником кубинско-американского происхождения Хорхе Родригез-Герада, он предполагает, что скоро закончит работу.
Она называется Somos La Luz, что в переводе с испанского означает "Мы – свет".
"Я хотел создать пространство, где можно погоревать и осознать настолько тяжело тем, кто потерял своих близких", – прокомментировал художник свою работу изданию.
Изображение настолько большого размера, что его видно со спутника.
"Это место, где в сложившейся сложной политической ситуации, мы можем снова оказаться рядом и почувствовать свою национальную общность", – пояснил он.
Родригез-Герада выбрал именно этот район Нью-Йорка, потому что здесь проживает много латиноамериканцев и афроамериканцев, среди которых уровень смертности от коронавируса выше.
Участница коллектива GURU GROOVE FOUNDATION Татьяна Шаманина во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
27 апреля, 10:28Doctor Jazz Party
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
100000
КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Новости культурыМузеиНью-Йорк (город)
Рекомендуем
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке расследуют инцидент с наездом полицейских на протестующих
Протесты в США
В центре Манхэттена проходит очередное шествие
Европейская болотная черепаха
В США черепаха влетела в лобовое стекло движущегося автомобиля
Американский полицейский
В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек
Книжный магазин
Музыкальный онлайн-марафон в поддержку книжных магазинов пройдет в сети
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
В Миннеаполисе задержали водителя грузовика, въехавшего в толпу
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 500 тысяч человек
Заседание Совета безопасности ООН
Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
Власти Нью-Йорка отметили прогресс в ситуации с коронавирусом
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Александр Моисеев
Корабли Северного флота скоро посетят несколько стран в Средиземноморье
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
США отправили Бразилии лекарство Трампа от коронавируса
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
СМИ: дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Посольство России направило Госдепу ноту протеста
Протесты в Миннеаполисе
В Миннеаполисе грузовик проехал через толпу протестующих, сообщает СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран
12:22В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:20На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
12:20В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
12:20Мурашко назвал показатель детской смертности в России низким
12:19Николай Коляда закроет театр и отправит артистов в отпуск
12:18В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек
12:17Военные медики России и Италии продолжат контакты по борьбе с COVID-19
12:14В Хабаровском крае наблюдают за рекой Мая, подтопившей поселки
12:13В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 419
12:13Власти Коми могут отменить первый этап снятия мер по коронавирусу
12:12В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США
12:11Уролог из Горно-Алтайска рассказал, как стал инфекционистом
12:11Протестующие в США пытались сжечь историческую "церковь президентов"
12:07Эксперт оценила вероятность передачи коронавируса от матери к ребенку
12:07Китай обещал решительный отпор действиям США, подрывающим его интересы
12:05В Казахстане медведица растерзала россиянина
12:05Италия пока не получила официального приглашения на Парад Победы
12:03Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
12:00Лукашенко заявил, что знает, откуда на Белоруссию "ветры дуют"
Лента новостейМолния