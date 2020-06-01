На парковке музея в Нью-Йорке появилось огромное изображение медработника

МОСКВА, 1 июня – РИА Новости. Гигантское изображение медицинского работника без лица, но в маске появилось на парковке около музея Квинса в Нью-Йорке, сообщает Artnet.
Рисунок создается как дань памяти жертв COVID-19 художником кубинско-американского происхождения Хорхе Родригез-Герада, он предполагает, что скоро закончит работу.
Она называется Somos La Luz, что в переводе с испанского означает "Мы – свет".
"Я хотел создать пространство, где можно погоревать и осознать настолько тяжело тем, кто потерял своих близких", – прокомментировал художник свою работу изданию.
Изображение настолько большого размера, что его видно со спутника.
"Это место, где в сложившейся сложной политической ситуации, мы можем снова оказаться рядом и почувствовать свою национальную общность", – пояснил он.
Родригез-Герада выбрал именно этот район Нью-Йорка, потому что здесь проживает много латиноамериканцев и афроамериканцев, среди которых уровень смертности от коронавируса выше.