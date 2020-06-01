На парковке музея в Нью-Йорке появилось огромное изображение медработника

Кубинско-американский художник Хорхе-Родригес Жерад во время работы над картиной "Somos La Luz" на парковке около музея Queens в Нью-Йорке

© Фото : GreenPoint Innovations/Eduardo Amorim. Кубинско-американский художник Хорхе-Родригес Жерад во время работы над картиной "Somos La Luz" на парковке около музея Queens в Нью-Йорке

МОСКВА, 1 июня – РИА Новости. Гигантское изображение медицинского работника без лица, но в маске появилось на парковке около музея Квинса в Нью-Йорке, . Гигантское изображение медицинского работника без лица, но в маске появилось на парковке около музея Квинса в Нью-Йорке, сообщает Artnet.

Рисунок создается как дань памяти жертв COVID-19 художником кубинско-американского происхождения Хорхе Родригез-Герада, он предполагает, что скоро закончит работу.

Она называется Somos La Luz, что в переводе с испанского означает "Мы – свет".

"Я хотел создать пространство, где можно погоревать и осознать настолько тяжело тем, кто потерял своих близких", – прокомментировал художник свою работу изданию.

Изображение настолько большого размера, что его видно со спутника.

"Это место, где в сложившейся сложной политической ситуации, мы можем снова оказаться рядом и почувствовать свою национальную общность", – пояснил он.