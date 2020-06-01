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Культура
2020-06-01T06:14
https://ria.ru/20200601/1572194380.html
Звезда "Довода" намекнул на связь нового фильма Нолана с "Началом"
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РИА Новости

Звезда "Довода" намекнул на связь нового фильма Нолана с "Началом"

06:14 01.06.2020
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© Syncopy (2020)Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод
© Syncopy (2020)
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Американский актер Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший одну из главных ролей в "Доводе", рассказал на YouTube-канале Esquire, что новая работа Кристофера Нолана связана с его фильмом "Начало".
Про предстоящую премьеру давно ходят слухи о том, что она может оказаться продолжением блокбастера Нолана 2010 года, тем более, что в обеих картинах идет речь о нелинейном течении времени.
"Я бы сказал, что "Довод" и "Начало" не чужие друг другу. Они породнились через брак. Встречаются на День благодарения, шашлыки в семейном кругу и прочие подобные мероприятия. Но один живет в Европе, а другой – в Комптоне (Калифорния)", — так прокомментировал Вашингтон теорию фанатов о том, что "Довод" — тайный сиквел.
Поклонники истолковали его иронию как намек на связь между двумя проектами.
Роберт Паттинсон также, как и Вашингтон, пока не особенно разобрался в сюжете "Довода".
"Это очень сложное кино, как и все фильмы Кристофера. Я хочу сказать, что смотреть их нужно три или четыре раза и уже после того как работа над ними полностью завершена, чтобы понять, что он имел в виду", — пояснил он изданию.
"Когда я снимаюсь у него, я сильно сомневаюсь, что хоть что-то понимаю", — добавил актер.
Пока дату мировой премьеры "Довода" не переносят, предположительно он выйдет 17 июля, несмотря на то, что ограничительные меры из-за пандемии пока не сняты.
Кадр из фильма Довод
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КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыРоберт ПаттинсонКристофер Нолан
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