Звезда "Довода" намекнул на связь нового фильма Нолана с "Началом"

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Американский актер Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший одну из главных ролей в "Доводе", Американский актер Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший одну из главных ролей в "Доводе", рассказал на YouTube-канале Esquire, что новая работа Кристофера Нолана связана с его фильмом "Начало".

Про предстоящую премьеру давно ходят слухи о том, что она может оказаться продолжением блокбастера Нолана 2010 года, тем более, что в обеих картинах идет речь о нелинейном течении времени.

"Я бы сказал, что "Довод" и "Начало" не чужие друг другу. Они породнились через брак. Встречаются на День благодарения, шашлыки в семейном кругу и прочие подобные мероприятия. Но один живет в Европе, а другой – в Комптоне (Калифорния)", — так прокомментировал Вашингтон теорию фанатов о том, что "Довод" — тайный сиквел.

Поклонники истолковали его иронию как намек на связь между двумя проектами.

Роберт Паттинсон также, как и Вашингтон, пока не особенно разобрался в сюжете "Довода".

"Это очень сложное кино, как и все фильмы Кристофера. Я хочу сказать, что смотреть их нужно три или четыре раза и уже после того как работа над ними полностью завершена, чтобы понять, что он имел в виду", — пояснил он изданию.

"Когда я снимаюсь у него, я сильно сомневаюсь, что хоть что-то понимаю", — добавил актер.