В Калифорнии сняли, как большая белая акула выпрыгивает из воды

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Калифорнии сняли на видео, как большая белая акула выпрыгнула из воды, сообщает Good Times.
“Это определенно белая акула, — подтверждает исполнительный директор фонда Pelagic Shark Research Foundation Шон Ван Соммерен, который наблюдал, как кадры набирают популярность в соцсетях.
Он предположил, что ее длина примерно 4,2 метра.
Видео, которое было опубликовано в Instagram, всплыло примерно через две с половиной недели после того, как серфер Бен Келли погиб после нападения морского хищника.
10 мая, 19:39В США серфингист погиб при нападении акулы
Хотя акулы редко ранят людей, Ван Соммеран говорит, что каждое лето бывает несколько случаев, когда хищники кусают байдарки, доски для серфинга и весла.
Эксперт предупреждает, что подплывать к акулам не рекомендуется.
Ван Соммеран говорит, что молодые особи, которые часто находятся рядом с берегом, обычно никому не вредят, но взрослые могут быть опасны.
“Это большое морское существо весом в несколько сотен килограмм, которое питается животными размером примерно с человека, — говорит он. — Это не какой-то симпатичный акулий детеныш, но и не доисторический монстр, который хочет всех убить".