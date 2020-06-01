В Калифорнии сняли, как большая белая акула выпрыгивает из воды

Большая белая акула во время охоты

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Калифорнии сняли на видео, как большая белая акула выпрыгнула из воды, В Калифорнии сняли на видео, как большая белая акула выпрыгнула из воды, сообщает Good Times.

“Это определенно белая акула, — подтверждает исполнительный директор фонда Pelagic Shark Research Foundation Шон Ван Соммерен, который наблюдал, как кадры набирают популярность в соцсетях.

Он предположил, что ее длина примерно 4,2 метра.

Видео, которое было опубликовано в Instagram, всплыло примерно через две с половиной недели после того, как серфер Бен Келли погиб после нападения морского хищника.

Хотя акулы редко ранят людей, Ван Соммеран говорит, что каждое лето бывает несколько случаев, когда хищники кусают байдарки, доски для серфинга и весла.

Эксперт предупреждает, что подплывать к акулам не рекомендуется.

Ван Соммеран говорит, что молодые особи, которые часто находятся рядом с берегом, обычно никому не вредят, но взрослые могут быть опасны.