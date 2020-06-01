Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-06-01T03:12
https://ria.ru/20200601/1572192800.html
В Калифорнии сняли, как большая белая акула выпрыгивает из воды
https://cdn25.img.ria.ru/images/106758/63/1067586362_0:61:2000:1186_1036x0_80_0_0_18e5abde0516327ebb83a8da366ab360.jpg
РИА Новости

В Калифорнии сняли, как большая белая акула выпрыгивает из воды

03:12 01.06.2020
5695
© AFP 2020 / Carl de SouzaБольшая белая акула во время охоты
Большая белая акула во время охоты
© AFP 2020 / Carl de Souza
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Калифорнии сняли на видео, как большая белая акула выпрыгнула из воды, сообщает Good Times.
“Это определенно белая акула, — подтверждает исполнительный директор фонда Pelagic Shark Research Foundation Шон Ван Соммерен, который наблюдал, как кадры набирают популярность в соцсетях.
Он предположил, что ее длина примерно 4,2 метра.
Видео, которое было опубликовано в Instagram, всплыло примерно через две с половиной недели после того, как серфер Бен Келли погиб после нападения морского хищника.
Предупреждение об акулах на пляже парка Макаха Бич на Гавайях
10 мая, 19:39
В США серфингист погиб при нападении акулы
Хотя акулы редко ранят людей, Ван Соммеран говорит, что каждое лето бывает несколько случаев, когда хищники кусают байдарки, доски для серфинга и весла.
Эксперт предупреждает, что подплывать к акулам не рекомендуется.
Ван Соммеран говорит, что молодые особи, которые часто находятся рядом с берегом, обычно никому не вредят, но взрослые могут быть опасны.
“Это большое морское существо весом в несколько сотен килограмм, которое питается животными размером примерно с человека, — говорит он. — Это не какой-то симпатичный акулий детеныш, но и не доисторический монстр, который хочет всех убить".
Большая белая акула
27 мая, 03:25Туризм
В Испании на видео сняли акулу, кружащую рядом с пловцом
200001
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКалифорнияСША
Рекомендуем
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Горожане купаются в фонтане на Манежной площади в Москве
Ученые прогнозируют аномальное лето. Что ждет Россию?
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Наталья Поклонская во время пленарного заседание Госдумы РФ в Москве
Поклонская ответила на слова телеведущего, пожелавшего смерти крымчанам
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял артистов, которые запросили помощь
Девушки
Гидрометцентр рассказал о погоде в европейской части России в июне
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
США стоят на пороге революции, заявил Жириновский
Здание Государственной думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Россия может стать экспортером препарата против COVID-19
Джек-Рассел-терьер и Шелти
Кинологи назвали лучшие породы собак для детей
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов
Приставы перестанут списывать долги с социальных выплат россиянам
Телекоммуникационный спутник Экспресс
Спутник "Экспресс-АМ6" частично перестал работать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:20На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
12:20В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
12:20Мурашко назвал показатель детской смертности в России низким
12:19Николай Коляда закроет театр и отправит артистов в отпуск
12:18В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек
12:17Военные медики России и Италии продолжат контакты по борьбе с COVID-19
12:14В Хабаровском крае наблюдают за рекой Мая, подтопившей поселки
12:13В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 419
12:13Власти Коми могут отменить первый этап снятия мер по коронавирусу
12:12В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США
12:11Уролог из Горно-Алтайска рассказал, как стал инфекционистом
12:11Протестующие в США пытались сжечь историческую "церковь президентов"
12:07Эксперт оценила вероятность передачи коронавируса от матери к ребенку
12:07Китай обещал решительный отпор действиям США, подрывающим его интересы
12:05В Казахстане медведица растерзала россиянина
12:05Италия пока не получила официального приглашения на Парад Победы
12:03Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
12:00Лукашенко заявил, что знает, откуда на Белоруссию "ветры дуют"
12:00Россия пожертвует в МККК 500 тысяч швейцарских франков
11:57Маас раскритиковал решение Трампа разорвать отношения с ВОЗ
Лента новостейМолния