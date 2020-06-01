Биография Давида Самойлова

Советский поэт, переводчик Давид Самуилович Самойлов (настоящая фамилия Кауфман) родился 1 июня 1920 года в Москве в семье врача Самуила Кауфмана. Псевдоним поэт взял после войны в память об отце.
В 1938 году Давид Самойлов окончил школу и поступил в Московский институт философии, истории и литературы (МИФЛИ) – объединение гуманитарных факультетов, выделенное из состава МГУ.
Первой поэтической публикацией Самойлова стало стихотворение "Охота на мамонта", которое было напечатано в третьем номере журнала "Октябрь" в 1941 году.
С началом Великой Отечественной войны Самойлов студентом был мобилизован на рытье окопов. На трудовом фронте поэт заболел и был эвакуирован в Самарканд, где поступил в военно-пехотное училище, по окончании которого в 1942 году был призван на Волховский фронт под Тихвин. В 1943 году Самойлов был ранен, после госпиталя вернулся на фронт и стал разведчиком, окончил войну в Берлине. За военные подвиги был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".
Во время войны Самойлов был автором поэтической сатиры на Гитлера. В гарнизонной газете писал под псевдонимом Семен Шило стихотворения про удачливого солдата Фому Смыслова.
Его первыми послевоенными публикациями были переводы – с албанского, польского, чешского, венгерского. Как переводчик Самойлов был принят в Союз писателей СССР.
Первое послевоенное поэтическое произведение "Стихи о новом городе" было опубликовано в 1948 году в журнале "Знамя". Регулярные публикации его стихов в периодической печати начались в 1955 году.
Первое послевоенное поэтическое произведение "Стихи о новом городе" было опубликовано в 1948 году в журнале "Знамя". Регулярные публикации его стихов в периодической печати начались в 1955 году.
В 1958 году он издал свою первую поэтическую книгу – поэму "Ближние страны", в 1963 году – сборник "Второй перевал".
Военная тема стала основной в творчестве Давида Самойлова. В период с 1960 года по 1975 год были написаны лучшие его произведения о Великой Отечественной войне: "Сороковые", "Старик Державин", "Перебирая наши даты", "Слава богу! Слава богу..." и др.
Послевоенную жизнь Самойлов отразил в поэмах "Чайная"(1956) и "Юлий Кломпус" (1979).
Имя Давида Самойлова стало известно широкому кругу читателей после выхода поэтического сборника "Дни" (1970). В следующем своем сборнике "Равноденствие" (1972) поэт объединил лучшие стихи из своих прежних книг.
С 1967 года Давид Самойлов жил в подмосковной Опалихе. Поэт не участвовал в официозной писательской жизни, дружил со многими известными современниками – писателем Фазилем Искандером, поэтами Булатом Окуджавой, Юлием Кимом и др. Несмотря на болезнь глаз, Самойлов занимался в историческом архиве, работая над пьесой о 1917 годе; издал стиховедческую "Книгу о русской рифме".
В 1976 году Давид Самойлов переехал в эстонский приморский город Пярну. Впечатления от Эстонии отразились в стихах Самойлова, составивших сборники "Улица Тооминга", "Линии руки".
В разные годы у Давида Самойлова выходили книги стихов "Весть" (1978), "Избранное" (1980), "Залив" (1981), "Голоса за холмами" (1985), "Горсть" (1989).
С историей послепетровской России связаны его драматическая поэма об Александре Меншикове "Сухое пламя" (1959-1963) и "Сон о Ганнибале" (1977), 1825 году посвящена поэма "Струфиан" (1974).
С историей послепетровской России связаны его драматическая поэма об Александре Меншикове "Сухое пламя" (1959-1963) и "Сон о Ганнибале" (1977), 1825 году посвящена поэма "Струфиан" (1974).
Вневременные философские проблемы отражены в поэмах "Последние каникулы" (1972, глава "Смерть лося"), "Цыгановы" (1973-1976), "Старый Дон-Жуан" (1976). Сатирическим гротеском отмечены "Похититель славы" (1989) и "Канделябры" (1990).
Самойловым издано не менее 14 сборников поэзии, переведенной им с языков народов СССР и европейских языков.
Для детей поэт написал стихотворные пьески про Слоненка, которые выходили в 1961-1981 годах.
По сценариям Самойлова был снят детский художественный фильм "Про кота" (1985), мультфильмы "Слоненок пошел учиться" (1984), "Слоненок заболел", "Летели два верблюда" и "Таракан" (оба – 1988).
Поэтом были написаны тексты песен для фильмов "Ольга Сергеевна" (1975), "Двенадцатая ночь" (1978), "Вернемся осенью" (1979), "Алый камень" (1986), "Время летать" (1987), "Шаг" (1988).
Его песня "Песенка гусара" на музыку Виктора Столярова, известная под названием "Когда мы были на войне", входит в репертуар десятков исполнителей и хоров – Кубанского казачьего хора, ансамбля "Казачий круг", Хора имени Пятницкого и др.
23 февраля 1990 года Давид Самойлов скончался в Пярну.
В 1995 году была опубликована его книга "Памятные записки", куда были включены отрывки из дневника поэта, который он вел с 1962 года.
В 2002 году вышел двухтомник Самойлова "Поденные записи".
В 2011 году был издан сборник юмористических текстов Давида Самойлова "В кругу себя", в который вошли стихи, дружеские послания известным людям, рассказы, экспромты, изначально не предназначавшиеся для печати.
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