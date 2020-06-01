Биография Давида Самойлова

В 1938 году Давид Самойлов окончил школу и поступил в Московский институт философии, истории и литературы (МИФЛИ) – объединение гуманитарных факультетов, выделенное из состава МГУ.

Первой поэтической публикацией Самойлова стало стихотворение "Охота на мамонта", которое было напечатано в третьем номере журнала "Октябрь" в 1941 году.

С началом Великой Отечественной войны Самойлов студентом был мобилизован на рытье окопов. На трудовом фронте поэт заболел и был эвакуирован в Самарканд, где поступил в военно-пехотное училище, по окончании которого в 1942 году был призван на Волховский фронт под Тихвин. В 1943 году Самойлов был ранен, после госпиталя вернулся на фронт и стал разведчиком, окончил войну в Берлине. За военные подвиги был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".

Во время войны Самойлов был автором поэтической сатиры на Гитлера. В гарнизонной газете писал под псевдонимом Семен Шило стихотворения про удачливого солдата Фому Смыслова.



Первое послевоенное поэтическое произведение "Стихи о новом городе" было опубликовано в 1948 году в журнале "Знамя". Регулярные публикации его стихов в периодической печати начались в 1955 году. Его первыми послевоенными публикациями были переводы – с албанского, польского, чешского, венгерского. Как переводчик Самойлов был принят в Союз писателей СССР.Первое послевоенное поэтическое произведение "Стихи о новом городе" было опубликовано в 1948 году в журнале "Знамя". Регулярные публикации его стихов в периодической печати начались в 1955 году.

В 1958 году он издал свою первую поэтическую книгу – поэму "Ближние страны", в 1963 году – сборник "Второй перевал".

Военная тема стала основной в творчестве Давида Самойлова. В период с 1960 года по 1975 год были написаны лучшие его произведения о Великой Отечественной войне: "Сороковые", "Старик Державин", "Перебирая наши даты", "Слава богу! Слава богу..." и др.

Послевоенную жизнь Самойлов отразил в поэмах "Чайная"(1956) и "Юлий Кломпус" (1979).

Имя Давида Самойлова стало известно широкому кругу читателей после выхода поэтического сборника "Дни" (1970). В следующем своем сборнике "Равноденствие" (1972) поэт объединил лучшие стихи из своих прежних книг.

С 1967 года Давид Самойлов жил в подмосковной Опалихе. Поэт не участвовал в официозной писательской жизни, дружил со многими известными современниками – писателем Фазилем Искандером, поэтами Булатом Окуджавой, Юлием Кимом и др. Несмотря на болезнь глаз, Самойлов занимался в историческом архиве , работая над пьесой о 1917 годе; издал стиховедческую "Книгу о русской рифме".

В 1976 году Давид Самойлов переехал в эстонский приморский город Пярну. Впечатления от Эстонии отразились в стихах Самойлова, составивших сборники "Улица Тооминга", "Линии руки".

В разные годы у Давида Самойлова выходили книги стихов "Весть" (1978), "Избранное" (1980), "Залив" (1981), "Голоса за холмами" (1985), "Горсть" (1989).

С историей послепетровской России связаны его драматическая поэма об Александре Меншикове "Сухое пламя" (1959-1963) и "Сон о Ганнибале" (1977), 1825 году посвящена поэма "Струфиан" (1974).

Вневременные философские проблемы отражены в поэмах "Последние каникулы" (1972, глава "Смерть лося"), "Цыгановы" (1973-1976), "Старый Дон-Жуан" (1976). Сатирическим гротеском отмечены "Похититель славы" (1989) и "Канделябры" (1990).

Самойловым издано не менее 14 сборников поэзии, переведенной им с языков народов СССР и европейских языков.

Для детей поэт написал стихотворные пьески про Слоненка, которые выходили в 1961-1981 годах.

По сценариям Самойлова был снят детский художественный фильм "Про кота" (1985), мультфильмы "Слоненок пошел учиться" (1984), "Слоненок заболел", "Летели два верблюда" и "Таракан" (оба – 1988).

Его песня "Песенка гусара" на музыку Виктора Столярова, известная под названием "Когда мы были на войне", входит в репертуар десятков исполнителей и хоров – Кубанского казачьего хора, ансамбля "Казачий круг", Хора имени Пятницкого и др.

23 февраля 1990 года Давид Самойлов скончался в Пярну.

В 1995 году была опубликована его книга "Памятные записки", куда были включены отрывки из дневника поэта, который он вел с 1962 года.

В 2011 году был издан сборник юмористических текстов Давида Самойлова "В кругу себя", в который вошли стихи, дружеские послания известным людям, рассказы, экспромты, изначально не предназначавшиеся для печати.